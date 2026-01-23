Bývalý hráč Sparty Praha predával falošné vstupenky na Ligu majstrov. O aký zápas išlo?

Český futbalista Filip Gedeon si od vlaňajšieho októbra odpykáva trojročný trest za to, že mu v tele našli kokaín.
Teraz má 23-ročný niekdajší hráč mládežníckych výberov Sparty Praha ďalší problém: pokúšal sa predať falošné vstupenky na zápas Ligy majstrov Slavia Praha – FC Barcelona (2:4).
„Namočil“ aj otca
Youtuber RobStark celý nákup zdokumentoval, a to od prvého kontaktu až po platbu. Keďže Gedeonovi vyplatil viac ako 10-tisíc českých korún (približne 412 eur), polícia môže prípad vyšetrovať ako trestný čin. Filip Gedeon je syn bývalého reprezentačného stredopoliara Česka Patrika Gedeona. Filip pôvodne tvrdil, že vstupenky dostal práve od svojho otca Patrika. Tým ho dostal do problémov.
„Bola to moja najväčšia chyba, že som vravel, že lístky mám od otca. Dostal so ho do poriadnych sračiek. Netušil som, čo z toho môže nastať,“ vravel Gedeon a podľa iDnes.cz ešte dodal: „Vyjadrím sa pre médiá až neskôr. Je to celkom veľký problém a nejako som sa do toho priplietol.“
Kto bol podvedený?
„Tie vstupenky mi niekto posielal a ja som si myslel, že sú pravé. Neviem, čo mám na to povedať. Nič z toho by som nikdy neurobil. Kto ma pozná, dobre to vie. Peniaze chcem všetkým vrátiť, aj keď ja by som ich ani nemal vracať. Ak vám ešte nedochádza, že ja som bol podvedený ešte viac ako vy?,“ napísal Gedeon na svoj instagramový profil. Po chvíli však tento status vymazal.
Aj v reakcii na Filipa Gedeona sa šéf Slavie Praha Jaroslav Tvrdík pred zápasom proti FC Barcelona prihovoril fanúšikom na platforme X, aby sa nenechali oklamať priekupníkmi so vstupenkami. „Radšej nám fandite doma v teple pri televízoroch alebo s kamarátmi v krčmách. Je to lepšie ako zostať pred bránami štadióna oklamaný a bez peňazí,“ napísal Tvrdík.
Podľa jeho informácií fanúšikovia utratili až desať miliónov českých korún (412 225 eur) za vstupenky na rôznych platformách mimo oficiálnych predajných miest a kanálov.