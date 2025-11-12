Je návrat Messiho do FC Barcelona reálny? Prezident klubu v tom má jasno

Prezident španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona označil prípadný návrat legendárneho Lionela Messiho do klubu ako „nereálny“. Joan Laporta to povedal v súvislosti s návštevou Messiho na rekonštruovanom štadióne Camp Nou.
Argentínčan v nedeľu prekvapujúco navštívil stánok, na ktorom dlhé roky hrával. Vyjadril túžbu vrátiť sa a rozlúčiť ako hráč, keď opustil FC Barcelona v roku 2021 pre finančné problémy klubu.
„Z najväčšieho rešpektu k Messimu, profesionálom v klube a členom, si myslím, že je nereálne a nespravodlivé šíriť takéto špekulácie,“ povedal Laporta v rozhovore pre Catalunya Radio.
Dodal, že neľutuje odchod Messiho, pretože „Barcelona je nad všetkým“. Laporta potvrdil, že by rád usporiadal zápas na počesť Messiho kariéry na zrekonštruovanom Camp Nou, keď bude štadión plne otvorený.
„Veci neskončili tak, ako by sme chceli, a ak by tento zápas mohol byť spôsobom, ako to napraviť, bolo by to dobré,“ uviedol. „Bol by to najlepší zápas na počesť Messiho na svete, a bolo by úžasné mať ho tu pred 105 000 fanúšikmi,“ dodal.
Laporta tiež označil Messiho nedeľnú návštevu štadióna za „spontánny prejav lásky ku klubu“. Messi je momentálne v Španielsku s argentínskou reprezentáciou, ktorá sa pripravuje na prípravný zápas proti výberu Angoly.