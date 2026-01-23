Známe sú mená náhradníkov pre hokejovú reprezentáciu SR. Kto má stále šancu na účasť na ZOH 2026?

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) už zverejnil menoslov náhradníkov pre februárové zimné olympijské hry v Taliansku. V Miláne sa s A-tímom budú pripravovať do príchodu hokejistov z NHL.
Realizačný tím reprezentácie nominoval obrancov Mareka Ďalogu, Samuela Kňažka, Dávida Mudráka a útočníkov Lukáša Cingela, Marka Daňa a Kristiána Pospíšila.
Vedenie národného tímu pôvodne plánovalo vziať do Talianska na úvodných päť dní aj náhradného brankára. V čase zverejnenia nominácie však nebolo jasné, či sa príchody brankárov Samuela Hlavaja z AHL resp. Adama Gajana z NCAA podarí zladiť do začiatku reprezentačného zrazu.
„Sme radi, že obaja brankári sa k nám pripoja ešte pred odletom do Milána. Rokovali sme s ich klubmi a touto cestou im ďakujeme za ústretovosť. Pred odletom budú mať tréneri k dispozícii kompletnú nominovanú trojicu brankárov, preto nebolo nutné brať náhradníka,“ uviedol prezident zväzu Miroslav Šatan na webe SZĽH.
Na šesť miest medzi náhradníkmi malo vedenie reprezentácie viacero adeptov. „Aj v prípade výberu náhradníkov sme mali stanovené kritériá. Rozhodovali aspekty kvality, skúseností a samozrejme aktuálnej formy či možného prínosu pre tím. Do Milána berieme šesť náhradníkov, ktorí budú trénovať s tímom. V prípade, že sa niekto zraní, budú pripravení plnohodnotne naskočiť do turnaja. Po prílete hráčov z NHL, ktorý je naplánovaný na 8. februára ráno, im budú musieť uvoľniť miesto v olympijskej dedine a vrátia sa domov,“ dodal Šatan.
Slovensko musí uzavrieť súpisku pre hokejový turnaj najneskôr 11. februára. Dovtedy môže za zraneného hráča nominovať náhradníka. Po uzavretí súpisky to už nebude možné.