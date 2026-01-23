Do Talianska pôjde 52 slovenských športovcov, z nich je až 31 debutantov na olympijskom fóre

V slovenskej výprave na XXV. zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d´Ampezzo (uskutočnia sa 6. – 22. februára 2026) bude 52 športovcov.
Schválilo to piatkové 69. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (VZ SOŠV) v bratislavskom hoteli NH Gate One. Výpravu povedie športový riaditeľ SOŠV Roman Buček. Informuje o tom web SOŠv olympic.sk.
Plénum zároveň splnomocnilo výkonný výbor SOŠV, aby schválil prípadné zmeny v nominácii členov výpravy zo zdravotných dôvodov, ako aj akceptoval prípadné dodatočné pozvánky medzinárodných športových federácií pre slovenských športovcov a s tým súvisiace nominačné návrhy príslušných športových zväzov.
Obsadenie športov
Vo výprave bude 52 športovcov (36 mužov + 16 žien), súťažiacich v 11 športoch, resp. odvetviach: 6 v biatlone (2+4), 2 v boboch (ženy), 1 v krasokorčuľovaní (muž), 3 v behu na lyžiach (2+1), 1 v akrobatickom lyžovaní (žena), 1 v skokoch na lyžiach (muž), 4 v zjazdovom lyžovaní (1 + 3), 25 v ľadovom hokeji (25 mužov, plus boli schválení ďalší 6 tzv. tréningoví hráči.
Do dejiska ZOH 2026 pôjdu ako náhradníci a môžu tam byť dovtedy, kým nepricestujú hráči z NHL), 5 v sánkovaní (3+2), 3 v skialpinizme (1+2) a 1 v šortreku (žena).
Vo všetkých lokalitách
Slováci budú mať súťažné zastúpenie vo všetkých šiestich olympijských lokalitách (Miláno, Bormio, Livigno, Cortina d´Ampezzo, Anterselva, Val di Fiemme) a vo všetkých šiestich olympijských dedinách. Tie však mimo samostatných dedín v Miláne a Cortine budú mať podobu hotelov.
Viac ako v Pekingu
Počet 52 športovcov (36+16) je o dvoch vyšší, než sme mali v Pekingu 2022. Na porovnanie počty súťažiach slovenských športovcov na predchádzajúcich ZOH v ére našej samostatnosti: Lillehammer 1994 – 42 (34+8), Nagano 1998 – 39 (31+8), Salt Lake City 2002 – 49 (38+11), Turín 2006 – 58 (45+13), Vancouver 2010 – 72 (40+32), Soči 2014 – 62 (45+17), Pjongčang 2018 – 55 (41+14), Peking 2022 – 50 (37+13).
Ninis po šiesty raz
„V našej výprave bude 31 olympijských debutantov. Sánkar Jozef Ninis sa na ZOH zúčastní už po šiesty raz, čím utvorí náš historický zimný rekord a vyrovná sa kajakárovi Erikovi Vlčekovi. V skialpinizme budú Slováci účinkovať pri olympijskej premiére tohto športu. Po prvý raz bude mať Slovensko zastúpenie aj v akrobatickom lyžovaní a v dvojboboch žien. Teoreticky by do nominácie ešte mohla na základe dodatočného pozvania od FIS pribudnúť skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková, ktorá je v kvalifikačnom rebríčku prvá pod čiarou,“ napísal web SOŠV.
SCHVÁLENÉ ZLOŽENIE SLOVENSKEJ VÝPRAVY NA XXV. ZIMNÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH MILÁNO CORTINA D´AMPEZZO 2026:
BIATLON: Patrik Kristlík (vedúci tímu), Martin Otčenáš, Martin Bajčičák, Jaroslav Kamenský, Daniel Kuzmin, Lukáš Daubner (tréneri), Štefan Lichoň, Ondrej Benka Rybár, Michal Neumann, Fabien Blondeau (servismani), Jakub Hudák, Denius Freudenfeld (fyzioterapeuti). Športovci (6): Šimon Adamov, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová.
BOBY: Zdenka Jagnešáková (vedúca tímu), Milan Jagnešák, Oskars Kibermanis (tréneri aj servisní technici), David Rolet (servisný technik). Športovkyne (2): Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová.
KRASOKORČUĽOVANIE: Vladimir Dvojnikov, Alexandra Hagarová (tréneri). Športovec (1): Adam Hagara.
LYŽOVANIE – AKROBATICKÉ: Martin Hálek (tréner). Športovkyňa (1): Nikola Fričová.
LYŽOVANIE – SEVERSKÉ: Jana Búzeková (vedúca tímu), Radovan Cagala (koordinátor tímu), BEHY: behy: Ján Franc, Tomáš Kalivoda (tréneri), Michal Jurčo, Ivan Bukas (servismani). Športovci (3): Peter Hinds, Tomáš Cenek, Mária Danielová. SKOKY: Vasja Bajč, Adrián Kapustík (tréneri). Športovec (1): Hektor Kapustík.
LYŽOVANIE – ZJAZDOVÉ: Branislav Brozman (vedúci tímu v Cortine), Tomáš Žampa (vedúci tímu v Bormiu), Matej Gemza, Milchal Rajčan, Roman Murín, Timotej Takáč (tréneri), Filip Baláž, Patrik Roth, Vladimír Siráň (tréneri a servismani), Petra Hromcová, Paul Delberghe, Svätopluk Kovár (servismani), Kristián Piovarči (fyzioterapeut). Športovci (4): Andreas Žampa, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Petra Vlhová.
ĽADOVÝ HOKEJ: Miroslav Šatan (generálny manažér), Miroslav Lažo (generálny sekretár), Zuzana Chrenková (manažérka), Vladimír Országh (hlavný tréner), Peter Frühauf, Ján Pardavý, Craig Ramsay, Todd Woodcroft (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (video analytik), Ján Kovačič (kondičný tréner), Pavol Lauko (lekár), Vladimír Čavojec, Martin Babják (fyzioterapeuti), Marek Jenčík, Juraj Stopka (maséri), Peter Jánošík, Tomáš Kyselica (tlačoví atašé). Športovci (25) – brankári: Adam Gajan, Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek, obrancovia Peter Čerešňák, Erik Černák, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Šimon Nemec, útočníci Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Juraj Slafkovský, Samuel Takáč, Tomáš Tatar, tréningoví hráči: Lukáš Cingel, Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, Dávid Mudrák, Samuel Kňažko, Marko Daňo.
SÁNKOVANIE: Viera Findurová-Bachárová (vedúca tímu), Lukáš Brož (hlavný tréner), Ján Harniš, Rastislav Drajna, Jaroslav Slávik (tréneri), Lukáš Glodžák (fyzioterapeut). Športovci (5): Christián Bosman, Bruno Mick, Jozef Ninis, Viktória Praxová, Desana Špitzová.
SKIALPINIZMUS: Francois Alluis, Ján Andrej Cully, Henrieta Horváthová (tréneri), Lukáš Glodžák (fyzioterapeut). Športovci (3): Jakub Šiarnik, Rebeka Cully, Marianna Jagerčíková.
ŠORTREK: Blanka Hympánová, Peter Jeleň (tréneri). Športovkyňa (1): Lea Popovičová.
VEDENIE VÝPRAVY – vedúci: Roman Buček, zástupcovia vedúceho: Boris Demeter, Alexandra Longová, vedúci lekár: Roman Fano, hlavný tlačový atašé: Peter Pašuth, welfare officer: Michala Bednáriková, ďalší lekári: Pavol Lauko, Ivan Macek, Daniela Kňaze Doležalová, Branislav Delej, fyzioterapeut: Andrej Halász.