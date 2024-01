Obľúbený spevák zažíva najhoršie chvíle, jeho partnerku a matku dvoch detí našli mŕtvu

Britský spevák James Morrison, ktorý sa preslávil hitmi ako You Give Me Something či Broken Strings, zažíva na začiatku roka najhoršie obdobie vo svojom živote.

Ako informovala TV Joj na stránke Topstar.noviny.sk, v piatok našiel vo svojom dome vo Whitminsteri mŕtvu 45-ročnú partnerku Gill Catchpole.

Smúti v súkromí

Príčina jej smrti zatiaľ nie je známa. ​Rodinný priateľ potvrdil britskému denníku The Sun, že okolo jej smrti nie sú žiadne podozrivé okolnosti. 39-ročného speváka utešuje jeho rodina a priatelia.

„Drží sa kvôli ich dievčatám, ale požiadal, aby rodinu nechali na pokoji a mohli smútiť v súkromí,“ uviedol nemenovaný zdroj pre The Sun.

Všetci sú z toho v šoku

Jamesa a Gill opisovali miestni obyvatelia ako „milý pár“. Spolu majú dve dcéry, 15-ročnú Elsie a 5-ročnú Adu. Gill dokonca viedla úspešnú kaviareň, ktorá bola počas soboty zatvorená. Pred ňou stáli policajné autá.

„Celá dedina je v úplnom šoku z toho, čo sa stalo. Gill bola milá žena a oni boli krásna rodina,"povedal jeden z miestnych obyvateľov.