Štát podporí projekty na zlepšenie života v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil ďalšiu sériu projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v Atlase rómskych komunít. Ako informovala riaditeľka mediálneho odboru úradu splnomocnenca Miriam Žiaková, podporené budú investície do bývania, technickej infraštruktúry, pozemkových úprav a zlepšenia životného prostredia.
Sociálne nájomné bývanie
Vďaka schváleným projektom vznikne kapacita sociálneho nájomného bývania pre 1 193 osôb, vybuduje sa alebo zrekonštruuje 8,15 kilometra kanalizácie a odstráni sa odpad z plochy takmer 3 200 metrov štvorcových.
„Tieto projekty predstavujú konkrétnu pomoc obciam, aj obyvateľom rómskych komunít. Investície do bývania, infraštruktúry a životného prostredia prinášajú dlhodobé výsledky a zlepšujú podmienky pre tisíce ľudí,“ zdôraznil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
Schválené žiadosti a projekty
V rámci výziev bolo schválených 24 žiadostí na usporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovaných rómskych komunitách s celkovou podporou takmer 2,2 mil. eur, a tiež 13 projektov na rekonštrukciu a výstavbu nájomných bytov v hodnote cez 26,3 mil. eur, ktoré vytvoria alebo zrekonštruujú bývanie pre 1 193 osôb prevažne z marginalizovaných rómskych komunít.
Ďalej boli schválené tri projekty za takmer 5 miliónov eur, ktoré zabezpečia vybudovanie alebo rekonštrukciu 8,15 kilometra kanalizačnej siete pre približne 1 800 obyvateľov.
„Úrad splnomocnenca pre rómske komunity tiež podporil sanáciu piatich nelegálnych skládok v obciach Kojatice, Malčice, Nižná Slaná, Vyšný Mirošov a Boťany a výstavbu zberného dvora v Boťanoch v hodnote viac ako 938-tisíc eur. Vďaka nim sa odstráni odpad z plochy cez tritisíc metrov štvorcových a zabezpečí sa zber 140 ton odpadu ročne,“ uviedla Žiaková.