Zmeny pre vodičov sú realitou, lekárske prehliadky sa posúvajú, štát upravil vek aj platnosť vodičských preukazov

Od 1. januára 2026 nadobudli účinnosť novely zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, zmeny sa týkajú najmä povinných pravidelných lekárskych prehliadok vodičov a platnosti vodičských preukazov.
Posunutie vekovej hranice
Podľa nových pravidiel sa povinnosť absolvovať pravidelnú lekársku prehliadku každých päť rokov vzťahuje na vodičov, ktorí dovŕšili vek 70 rokov, namiesto doterajších 65 rokov. Výnimku tvoria vodiči motorových vozidiel skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, ako aj vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy, motorových vozidiel využívaných na zasielateľstvo, taxislužbu a poskytovanie poštových služieb.
Vodiči s vodičskými preukazmi vydanými pred 19. januárom 2013 musia absolvovať lekársku prehliadku v období od dvoch mesiacov pred dovŕšením 70. roku veku do dvoch mesiacov po jeho dovŕšení. Pri vedení vozidla musia mať pri sebe platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a na výzvu policajta sa ním preukázať.
Platnosť vodičských preukazov
Platnosť vodičského preukazu u osôb starších ako 68 rokov pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je päť rokov od vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti. U ostatných skupín je platnosť vodičského preukazu 15 rokov, najviac však do dovŕšenia 70 rokov.
Výmena alebo obnova vodičského preukazu po dovŕšení veku 70 rokov je možná len po predložení platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti, a v zákonom stanovených prípadoch aj platného dokladu o psychickej spôsobilosti. „Rovnaké pravidlá platia aj pre vodičské preukazy vydané v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského alebo Viedenského dohovoru,“ dodala hovorkyňa policajného prezídia.