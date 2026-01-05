Pri dopravnej nehode na poľnej ceste v Sobranciach asistoval alkohol, zranené osoby skončili v nemocnici

Vodička bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok.
Havária, nehoda, Sobrance
Vodička s ďalším dvoma pasažiermi osobného vozidla s pravostranným riadením jazdila po poľnej ceste, zišla z trate a vozidlo sa pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy schopnostiam vodičky prevrátilo. Foto: www.facebook.com
Sobrance Regionálne správy Regionálne správy z lokality Sobrance

Trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky začala polícia v prípade dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu v nočných hodinách v katastri obce Remetské Hámre (okres Sobrance).

Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, vodička s ďalším dvoma pasažiermi osobného vozidla Mitsubishi Pajero s pravostranným riadením jazdila po poľnej ceste, zišla z trate a vozidlo sa pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy schopnostiam vodičky prevrátilo.

Vozidlo nebolo prihlásené do evidencie

Podľa doterajších zistení polície vozidlo nebolo prihlásené do evidencie, nemalo pridelené evidenčné čísla ani technický preukaz. Pri nehode utrpeli dve osoby ľahké zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice v Michalovciach.

Predbežná doba liečenia bola stanovená do siedmich dní. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ako aj policajný dron Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

Zákon o cestnej premávke

Vodička bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok 1,40 promile. Opakovaná dychová skúška preukázala stúpajúcu hodnotu. Presné okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

„Upozorňujeme, že poľné cesty sú pozemné komunikácie a platí na nich zákon o cestnej premávke. Jazda neregistrovaným vozidlom bez dokladov je v rozpore so zákonom,“ zdôraznila v súvislosti s nehodou polícia.

