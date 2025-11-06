Zmena trénera pri reprezentácii Tanzánie len mesiac pred Africkým pohárom národov

Argentínsky kouč Miguel Gamondi prevezme tím na turnaji v Maroku ako dočasný tréner.
Tanzánska futbalová federácia (TFF) po vzájomnej dohode ukončila spoluprácu s trénerom reprezentácie Hemedom Suleimanom. Spravila tak len niečo viac ako mesiac pred začiatkom Afrického pohára národov, ktorý sa v Maroku uskutoční od 21. decembra do 18. januára 2026.

Suleimana nahradí 61-ročný Argentínčan Miguel Gamondi, ktorý povedie tím počas spomenutého turnaja. Gamondi je tiež kormidelník klubu Singida Black Stars z Tanzánie.

Suleiman pochádza z tanzánskeho ostrova Zanzibar a reprezentačný výber prevzal tím po odchode Adela Amroucheho. Toho z postu odvolali po zápase na Africkom pohári národov 2024 v Pobreží Slonoviny.

Amrouche kritizoval vplyv Maroka na súťaž a rozhodcov, čo mu vynieslo zákaz pôsobenia na lavičke na osem zápasov. Suleiman doviedol tím k postupu na štvrtý Africký pohár národov a do štvrťfinále tohtoročného Pohára afrických národov.

Tanzánia však nepostúpila na budúcoročné majstrovstvá sveta, keď v kvalifikačnej skupine skončila tretia za Marokom a Nigerom.

