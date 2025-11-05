Futbalová reprezentácia Číny má nového trénera. Kto nahradil Srba Djurdjeviča?

Niekdajší stredopoliar v minulosti za čínsku reprezentáciu hral a bol aj asistent trénera pod Srbom Alesandarom Jankovičom.
Na klubovej úrovni strávil jednu dekádu v Nemecku, hráčsku kariéru začínal aj končil v rodnom Pekingu. Aktuálne 45-ročný niekdajší stredopoliar Šao Ťia-i sa stal novým trénerom reprezentácie Číny.

V Číne pristúpili k ďalšej z trénerských zmien po neúspešnej kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta, ktoré budú hostiť Mexiko, Kanada a USA.

Minulosť nového kouča

Čínska futbalová asociácia (CFA) vybrala nového kouča s ohľadom na „aktuálnu situáciu čínskeho mužského futbalu a dlhodobú výstavbu a rozvoj národného tímu“.

Šao Ťia-i pôsobí od minulého roka ako tréner prvoligového klubu Čching-tao West Coast a predtým viedol čínske reprezentačné tímy do 19 a 20 rokov. Pôsobil aj ako asistent trénera mužského národného tímu pod Srbom Alesandarom Jankovičom.

Za reprezentáciu Číny odohral dovedna 41 zápasov a zahral si na MS 2002. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2015.

Čo sa deje v čínskom futbale?

Predchádzajúci kormidelník národného výberu Chorvát Branko Ivankovič prišiel o funkciu v júni, na tri zápasy potom taktovkou nad výberom prevzal Dejan Djurdjevič.

Číňania v boji o svetový šampionát skončili predposlední v C-skupine 3. kola ázijskej kvalifikácie, z desiatich duelov vyhrali len tri.

Čínska futbalové reprezentácia je aktuálne na 93. mieste svetového rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a dlhodobo čelí kritike fanúšikov pre slabé výsledky a korupčné škandály v miestnom futbale.

