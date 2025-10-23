Medzi nominovanými na Afrického hráča roka 2025 nechýbajú ani hviezdy. Kto získa prestížne ocenenie?

Kapitáni reprezentácií Egypta a Maroka sú favoriti, medzi nominovanými sú aj ďalší hráči z Premier League.
Mohamed Salah
Afrika Futbal Futbal z lokality Afrika

Mohamed Salah z FC Liverpoolu a Achraf Hakimi z Paríža Saint-Germain nechýbajú v elitnej desiatke nominovaných futbalistov na cenu Africký hráč roka 2025, ktorú v stredu oznámili organizátori. Salah skončil štvrtý a Hakimi šiesty v ankete Zlatá lopta 2025 a sú hlavnými favoritmi na africké ocenenie.

Kapitán egyptskej reprezentácie Salah získal túto cenu už dvakrát, kapitán marockej reprezentácie Hakimi sa o ňu uchádza po prvý raz. Medzi ďalšími nominovanými z anglickej Premier League sú senegalskí hráči Pape Matar Sarr z Tottenhamu a Iliman Ndiaye z Evertonu.

Dvaja nominovaní futbalisti pôsobia v afrických kluboch – útočník Fiston Mayele z Konga, ktorý hrá za egyptský tím Pyramids a Oussama Lamlioui z marockého Renaissance Berkane. Obaja sú produktívni strelci.

Minuloročný víťaz Ademola Lookman z Nigérie sa v zozname nenachádza, no medzi nominovanými je jeho krajan Victor Osimhen z Galatasarayu Istanbul.

Hráčov vyberali členovia technickej a rozvojovej komisie Africkej futbalovej konfederácie (CAF), tréneri, bývalé hviezdy a vybraní novinári.

Nominovaní hráči: Andre Frank Zambo-Anguissa, Fiston Mayele, Mohamed Salah, Denis Bouanga, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Oussama Lamlioui, Victor Osimhen, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr

