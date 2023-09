Krutá prehra pre Michalovce, obrovská vzpruha pre Podbrezovú. Železiari v Niké lige deklasovali Zemplínčanov

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa nedočkali premiérového triumfu v novej ligovej sezóne 2023/2024 ani v dueli 8. kola proti mužstvu FK Železiarne Podbrezová.

Napriek tomu, že tím z východu Slovenska viedol v stretnutí 1:0, napokon podľahol súperovi z Horehronia vysoko 1:5.

Michalovce doplatili na chyby

Michalovčanom patrí v tabuľke posledná 12. priečka s jediným bodom, ktorý získali ešte v úvodnom kole proti tímu z Dunajskej Stredy.

„Chceli sme do zápasu vstúpiť aktívne, čo sa nám aj podarilo. Som rád, že konečne sme doma my strelili prvý gól, vzápätí sme trafili konštrukciu bránky. Prvý polčas bol z našej strany smerom do útoku veľmi dobrý, no doplatili sme na chyby, na ktoré sme mužstvo upozorňovali celý týždeň – dostupovanie k strieľajúcemu hráčovi a obsadenie pokutového územia,“ uviedol podľa klubového webu tréner Zemplínčanov Marek Petruš.

Podľa 47-ročného rodáka z Prešova mužstvo Podbrezovej dokonale využilo spomenuté nedostatky Michalovčanov.

„Chlieb sa potom lámal v druhom polčase, keď sme si chceli počkať na nejakú situáciu, ktorá by s výsledkom niečo urobila. Bohužiaľ, hostia dali rozhodujúci tretí gól a potom to už bolo ťažké. Súper v závere využil ešte dve situácie. Dovolím si tvrdiť, že sme kruto prehrali,“ dodal niekdajší ligový obranca.

Podbrezová si to odpracovala

Podbrezovčania sa po vysokom víťazstve priebežne prepracovali na 2. miesto v tabuľke. Na konte majú 16 bodov a na lídra z Trenčína strácajú tri.

Tréner Roman Skuhravý po stretnutí priznal, že výsledok úplne nezodpovedá dianiu na trávniku.

„Domácim nezávidím situáciu, v akej sa nachádzajú. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Vážim si, že sme proti pracujúcemu súperovi a na ťažkom teréne dokázali otočiť výsledok. Do zápasu sme nevstúpili dobre, domáci nám dali gól po fantastickej štandardke, ale stále som veril, že nejaké diery nájdeme, čo sa nám aj podarilo. Boli sme odmenení za to, akým spôsobom sme zápas odpracovali. Pre Michalovce je to možno krutý výsledok, pre nás je to však obrovská vzpruha,“ poznamenal bratranec legendárneho útočníka československej reprezentácie Tomáša Skuhravého.