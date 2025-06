Život a tenis musia byť v rovnováhe. Keď budem mať 40, chcem ešte chodiť, vraví Kazach Bublik - VIDEO

Nasadená jednotka Sinner, dvojka Alcaraz, trojka Zverev, šestka Djokovič aj osmička Musetti postúpili do štvrťfinále dvojhry mužov na Roland Garros v Paríži.

V osmičke štvrťfinalistov je len jediný nenasadený tenista a je to tak trochu senzácia z východu.

Predtým len 2. kolo

Kazašský reprezentant Alexander Bublik dosiaľ nikdy neprekročil prah 2. kola na antukovom grandslame pri Seine a zrazu sa ocitol v oktete najlepších. Jeho najlepší výsledok z tzv. veľkej štvorky dosiaľ bolo štvrté kolo z Wimbledonu 2023.

V osemfinále Bublik zdolal turnajovú päťku Brita Jacka Drapera 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 a vybojoval si právo postaviť sa svetovej jednotke Talianovi Jannikovi Sinnerovi. Po premenenom mečbale hovoril 27-ročný rodák z ruskej Gačiny o najkrajšom momente v živote.

Nechal tam všetko

„Na 100 percent to bol jeden z najlepších dní môjho života a jeden z najlepších zápasov, aké som kedy odohral. Nechal som na dvorci všetko. Bolo to také jednoduché. Dostal som jednu šancu a vravel som si, že ju musím využiť. Ďalšia takáto šanca na grandslamovom turnaji už nemusí prísť,“ vravel Bublik.

Pripomenul Medvedeva

Víťaz štyroch turnajov na okruhu ATP bol pred Roland Garros v rebríčku ATP vo dvojhre na 62. mieste, najvyššie bol pred rokom v máji sedemnásty.

V Paríži sa stal rebríčkovo najnižšie postaveným hráčom, ktorý zdolal dvoch hráčov z Top Ten (De Minaur, Draper) od roku 1999. Vtedy sa Ukrajinec Andrej Medvedev ako stý hráč renkingu tešil z triumfov nad Petom Samprasom a Gustavom Kuertenom a dotiahol to až do finále. Tam prehral s Američanom Andrem Agassim.

Výlet do Las Vegas

Aktuálne sa vo virtuálnom rebríčku Bublik dostal na prah najlepšej štyridsiatky na 43. priečku. Návrat do skvelej formy označil aj ako pozitívny dôsledok nedávneho výletu do Las Vegas, kde si s trénerom užívali, ako sa len dalo.

„Tenis a život dávam na rovnakú úroveň. Tento vzťah musí fungovať 50 na 50 a nie 90 na 10. Ak budem drieť do úmoru a v štyridsiatke nebudem môcť chodiť, načo mi to bude? Asi to nebude v poriadku. Mám rodinu a musím myslieť aj na to, že som otec, nielen hráč,“ vysvetlil Bublik.

Tvrdé podanie cez 220 km/h

Zároveň priznal. že zápas proti Draperovi odohral s maximálnym rizikom. Buď to vyjde alebo nie a stalo sa to prvé. Dôležité bolo, že na druhú stranu kurtu nasúkal až 68 víťazných úderov a využil 5 zo 6 brejkbalových príležitostí, zatiaľ čo jeho súper mal 37 winnerov a 2 premenené brejkbaly z ôsmich. Najrýchlejšie podanie Bublika malo rýchlosť až 221 km/h.

„Hral som na vysoké riziko. Vyhral som zápas, ale nebudem plakať od šťastia. Chcem zostať v pokoji sústredený na pokračovanie na turnaji. Som profesionál,“ dodal Bublik, ktorý v tejto sezóne vyhral jeden antukový turnaj. V Turíne to však bola nižšia kategória – ATP Challenger.

Draper po prehre len stroho poznamenal: „Súper hral výborný tenis a veľa mi toho nedovolil. A príležitosti, ktoré som mal, som nevyužil.“

Štvrťfinálové dvojice dvojhry mužov:

Jannik Sinner (Tal.-1) – Alexander Bublik (Kaz.)

Alexander Zverev (Nem.-3) – Novak Djokovič (Srb.-6)

Lorenzo Musetti (Tal.-8) – Frances Tiafoe (USA-15)

Tommy Paul (USA-12) – Carlos Alcaraz (Šp.-2)