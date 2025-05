Do lietadla trafil blesk. Český tenista zažil nepríjemné chvíle, na parížsky grandslamový turnaj cestoval dvakrát - VIDEO

Český tenista Jiří Lehečka sa z nemeckého Hamburgu presúval do hlavného mesta Francúzska.

Po turnaji, kde skončil vo štvrťfinále, cestoval do Paríža na druhý grandslamový turnaj sezóny. No počas letu zažil niečo nepoznané.

Museli sa vrátiť

„Do nášho lietadla udrel blesk. Počul som len buchnutie, ako keď vám pod nohy hodia petardu. Lietadlu sa však vôbec nič nestalo, prebliklo sotva jedno svetlo. Keby som mal nasadené slúchadlá, možno by som si to ani nevšimol. Pilot nám vysvetlil, že podľa protokolu sa má lietadlo po pristátí skontrolovať.

V Paríži nemali svojich technikov, takže sme sa, žiaľ, museli vrátiť do Hamburgu. Našťastie, mal som zaplatenú biznis triedu, tak ma prednostne prebookovali na hneď prvý let o šiestej ráno,“ povedal webu sport.cz 23-ročný rodák z Mladej Boleslav.

V lietadle bol aj Alexander Zverev. „Možno polovica cestujúcich sa chystala na Roland Garros.“

Zbrane, ktoré fungujú

Prvé kolo už má Lehečka úspešne za sebou. Jednoznačne 3:0 na sety zdolal Austrálčana Jordana Thompsona.

V tom ďalšom ho čaká španielsky antukový špecialista Alejandro Davidovič Fokina, s ktorým má priaznivú bilanciu 2:0, ale vtedy sa hralo na tráve a tvrdom povrchu.

„Určite to bude veľký boj. Je to skvelý antukár, tento rok má solídne rozbehnutú sezónu. Povedal by som však, že mám na neho celkom slušnú hru. Poznáme sa, veľakrát sme spolu trénovali. Budem sa snažiť oprieť o zbrane, ktoré mi tu fungujú, a poctivo sa sústredím na každú loptičku. Takže verím, že to vyjde,“ doplnil Lehečka pre uvedený web.