Swiateková úspešne vykročila za obhajobou titulu v Paríži, Šramková proti nej uhrala šesť gemov

Poľská tenistka Iga Swiateková úspešne vykročila za obhajobou titulu v ženskej dvojhre na druhom grandslamovom turnaji sezóny – Roland Garros v Paríži. Na antuke vo francúzskej metropole zvíťazila v pondelňajšom dueli 1. kola nad Slovenkou Rebeccou Šramkovou 6:3, 6:3.

Swiateková natiahla svoju víťaznú sériu na parížskej antuke už na 22 zápasov, hoci po roku bez titulu klesla v rebríčku na piate miesto.

Šramkovej nespútaná hra

Šramková držala krok v úvodnom sete do stavu 3:3, no Swiateková prelomila jej podanie v dlhej siedmej hre a následne aj v závere setu. V druhom sete Slovenka viedla 2:0, no poľská favoritka rýchlo vyrovnala a ďalším brejkom rozhodla o svojom postupe.

LA CHAMPIONNE EST LANCÉE 🏆 Tenante du titre, Iga Swiatek s’impose en deux petits sets contre Rebecca Sramkova et se qualifie pour le 2e tour de #RolandGarros. 🇵🇱🧡 Rendez-vous contre Raducanu mercredi. 🔜 pic.twitter.com/Wukv8CJ1wA — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) May 26, 2025

„Nebolo to jednoduché. Rebecca hrala nespútane a išla do úderov. Vedela som, že musím zostať aktívna a využiť svoje zbrane. Som spokojná s výkonom, bol to solídny zápas,“ povedala Swiateková, ktorá zdolala Šramkovú aj na tohtoročnom Australian Open v Melbourne.

V ďalšom kole súboj šampióniek

Štvornásobná víťazka Roland Garros má v Paríži bilanciu 36 výhier a dve prehry. V druhom kole ju v súboji niekdajších šampióniek US Open čaká Britka Emma Raducanuová. Tá v prvom kole zdolala Číňanku Wang Sin-jü v troch setoch.