Djokovič sa dočkal víťaznej stovky turnajov. Poďakoval sa tým, ktorí stoja pri ňom aj v zlých časoch - VIDEO

Štvrtého augusta 2024 zavesili Novakovi Djokovičovi na krk zlatú medailu za víťazstvo na olympijských hrách v Paríži. Bol to posledný veľký titul, ktorý mu chýbal v zbierke pozoruhodných úspechov.

Odvtedy fenomenálny srbský tenista márne čakal na ďalší kariérny titul vo dvojhre, ktorým by dovŕšil stovku víťazstiev na turnajoch najvyššieho rangu.

Vyhral ako 38-ročný…

Dočkal sa až 24. mája 2025 na antuke v Ženeve. Vo finále zdolal Huberta Hurkacza 5:7, 7:6 (2), 7:6 (2), keď výborne podávajúcemu súperovi ušiel v treťom sete z nepriaznivého stavu 2:4. Takmer dvojmetrovému Poliakovi nestačilo na víťazstvo ani 19 es a celkovo 52 víťazných úderov.

Djokovič dobyl ženevskú antuku dva dni po 38. narodeninách, čiže najstarší v histórii tohto turnaja. Zároveň sa tak stalo v najdlhšom zápase na tohtoročnom ženevskom turnaji, trval 3 hodiny a 5 minút.

Iba traja s víťaznou stovkou

Zvíťazil len jeden deň pred štartom Roland Garros, najťažšieho antukového turnaja, kde bude mať znova vysoké ambície, hoci ho množstvo ľudí už odpisovalo. Od pamätného triumfu na olympijskej antuke v Paríži Djokovič postúpil len dvakrát do finále turnajov na hlavnom okruhu ATP.

Vlani v októbri v čínskom Šanghaji prehral s Talianom Jannikom Sinnerom a tento rok v Miami s Čechom Jakubom Menšíkom. Teraz sa však stal tretím tenistom v histórii, ktorý si vybojoval minimálne sto turnajových prvenstiev v súčte podujatí ATP, Grand Slamu a olympijských hier.

Lepší sú len Američan Jimmy Connors so 109 víťazstvami a Švajčiar Roger Fededer so 103. Ešte neuveriteľnejšie pôsobí štatistika účastí vo štvrťfinále na turnajoch najvyššieho rangu. Djokovič sa dostal na číslo 220 ako štvrtý v histórii. Pred ním sú len Connors, Federer a Rafael Nadal.

Poďakovanie rodine

„Ďakujem všetkým, ktorí stoja pri mne v dobrých, ale aj zlých časoch. Len vy najlepšie viete, čo všetko sa skrýva za týmto šialeným číslom – stovkou víťazných turnajov. Osobitne sa chcem poďakovať manželke a svojím deťom. Voľno v škole využili na to, aby prišli za mnou do Ženevy. Veľmi si to s nimi užívam,“ cituje Djokoviča oficiálny web ATP Tour.

Neuveriteľne pôsobí aj štatistika, podľa ktorej je Djokovič prvý tenista so ziskom turnajového titulu v 20 rôznych sezónach. Jeho prvý triumf pochádza z roku 2006 z holandského Amersfoortu, vtedy mal iba 19 rokov. Vo finále zdolal Čiľana Nicolasa Massúa, súčasného trénera neúspešného finalistu zo Ženevy Hurkacza.

Na antuke bol bez víťazstva

Odvtedy Djokovič v každom roku vyhral minimálne dva turnaje, až vlani iba jeden a v tomto roku zatiaľ iba jeden – aktuálne v Ženeve. Je to však veľký počin vzhľadom na to, že v sezóne 2025 sa až trikrát lúčil na veľkých turnajoch už po prvom zápase (Dauha, Indian Wells, Monte Carlo) a na antuke až do príchodu do Ženevy nevyhral ani jeden zápas. Sezónne zápasové skóre má pred štartom Roland Garros 16:7.

„Som nesmierne vďačný za toto víťazstvo. Ani neviem, ako som súpera brejkol v treťom sete. Možno si vzal to podanie sám… Rozhodlo pár loptičiek. Vyhrať 7:6 v treťom sete pred plným štadiónom a v úžasnej atmosfére je výnimočné,“ dodal Djokovič.

Tenisti s najväčším počtom titulov vo dvojhre v tzv. otvorenej ére tenisu po 1968:

Jimmy Connors (USA) 109

Roger Federer (Švaj.) 103

Novak Djokovič (Srb.) 100

Ivan Lendl (ČSSR/USA) 94

Rafael Nadal (Šp.) 92

John McEnroe (USA) 77

Rod Laver (Aus.) 72

Björn Borg (Švéd.) 66

Ilie Nastase (Rum.) 64

Pete Sampras (USA) 64