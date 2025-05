Dostali pamätné tričká vyobrazujúce Nadalovu dominanciu na Roland Garros. Fanúšikovia ich začali predávať za závratné sumy - VIDEO, FOTO

Prezident Francúzskej tenisovej federácie Gilles Moretton vyjadril poľutovanie nad tým, že niektorí fanúšikovia predávajú na internete tričká z rozlúčkovej ceremónie pre Rafaela Nadala na parížskom Roland Garros.

Organizátori rozdali všetkým 15-tisíc divákom na centrálnom dvorci Philippa Chatriera tričká s nápisom „Merci, Rafa“, ktoré v rôznych farbách vytvorili odkaz „14 RG, Rafa“ na počesť rekordných 14 titulov Španiela na tomto grnadslamovom turnaji.

Jednoduché oranžové alebo biele tričká s dátumom „25/05/2025“ sa vzápätí objavili na predajných portáloch ako Vinted či Leboncoin za ceny od 150 do 500 eur.

„Čo chcete, aby som povedal, že sme ich nemali vyrábať? Niektorí sa snažia na tom zarobiť, s nápisom „Ďakujeme ti, Rafa“. Je to trochu škoda, ale neplánovali sme tričká po ceremónii zbierať, to by nebolo správne,“ uviedol Moretton na tlačovej konferencii.

„Ocenil som, že asi 98 percent ľudí si tričká oblieklo a vzdalo tak hold Rafovi. Je to jedinečnosť Roland Garros. Niečo, čo sa inde nevidí, práve preto ľudia chcú tieto tričká kupovať za závratné sumy,“ dodal šéf francúzskeho tenisu.

Rafael Nadal počas emotívnej rozlúčky bojoval so slzami, na kurte ho sprevádzali aj jeho veľkí rivali Roger Federer, Novak Djokovič a Andy Murray.