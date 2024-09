Ziskom zlatej medaily napodobnil svoju manželku. Američania napísali jeden z najkrajších para(o)lympijských príbehov v histórii (video)

Hunter Woodhall si splnil sen a napodobnil tak aj svoju ženu. Americký paralympionik získal svoju prvú zlatú medailu v behu na 400 metrov v kategórii T62. Manželia tak môžu v domácnosti obdivovať dva zlaté kovy.

V disciplíne zvíťazil časom 46,36 sekundy pred Nemcom Johannesom Floorsom a Holanďanom Olivierom Hendriksom. Po prekonaní cieľovej čiary Woodhall bežal ďalej, aby v dave na Stade de France našiel svoju manželku. Informoval o tom web CNN.

Na otázku, aký je to pocit vyhrať zlato spolu s manželkou, Woodhall zažartoval, že „čaká, kedy sa zobudí“. „Mám najlepší tím na svete,“ povedal vo vysielaní NBC. „Bez nich by som to nedokázal.“

Pozlátení manželia

Pár sa zoznámil počas stredoškolského atletického mítingu v roku 2017 a o päť rokov neskôr sa vzali. V priebehu rokov vytvorili impozantné partnerstvo na trati aj mimo nej. Založili si aj kanál na platforme Youtube, kde majú aktuálne vyše 878-tisíc odberateľov.

Keďže jeho manželka triumfovala v skoku do diaľky, bolo už len na ňom, aby jej úspech zopakoval. A to sa mu podarilo. Obaja sa tak môžu pýšiť zlatými (para)lympijskými medailami.

Ako tínedžer získal na hrách v Riu bronzovú a striebornú medailu. V Tokiu si na konto pripísal ďalší bronz. Zlatá medaila mu chýbala, no to už viac neplatí.

Woodhall si na konto pripísal ešte aj bronz v univerzálnej štafete na 4×100 metrov, v ktorej triumfovala Čína pred Veľkou Britániou a práve USA. Američan je však šťastný, že mal šancu splniť si zdanlivo nesplniteľný sen, ale teraz odchádza z Paríža s najväčšou cenou zo všetkých, dodalo CNN.

Totožné oslavné chvíle

Ich oslava pripomínala scenériu spred mesiaca, keď Tara triumfovala a bežala za Hunterom na tribúnu. Situácia sa zopakovala a ide hádam o jeden z najkrajších momentov na parížskej olympiáde, respektíve paralympiáde.

„Pamätám si, ako som počul hukot publika a obzrel som sa na svoju rodinu, na Taru, na svoj tím, a keď som videl, akú mali v tej chvíli radosť, musel som sa s nimi ísť o ňu podeliť,“ povedal Woodhall CNN o momente, keď spečatil svoj sen ziskom zlata.

Robia sa stále lepšími

„Viem, že robíme rovnaké veci, trénujeme spolu, jeme spolu, rovnako regenerujeme,“ priblížil. „Keď som videl, ako tam Tara absolútne dominovala, dodalo mi to takú sebadôveru, že som si mohol povedať, že som schopný urobiť to isté.“

Manželia sa vtedy snažili príliš neoslavovať zlatú olympijskú medailu Davisovej-Woodhallovej vzhľadom na to, že ich cieľ bol splnený len spolovice. Paralympiáda začala o 17 dní neskôr, ako sa olympiáda v Paríži skončila. „Veľmi veľa spolu komunikujeme a vieme, že ani jeden z nás nie je dokonalý, ale navzájom sa robíme lepšími,“ prezradil.

Dojalo ho to

Woodhall sa narodil so zrasteným pravým členkom a ochorením nazývaným fibulárna hemimélia, ktoré postihlo jeho ľavú nohu. Tesne pred dovŕšením jedného roka mu amputovali obe nohy od kolien nadol. „Prvý pár protéz som dostal v 15 mesiacoch,“ spomínal pre CNN.

„Pamätám si, ako mi to otec vštepoval: Dôležité je, aby si vedel, kto si, a aby si pochopil svoju hodnotu. Každý z nás má bremeno a výzvy, s ktorými sa vyrovnávame,“ opísal Hunter.

Keď atléta novinári požiadali, aby si predstavil, ako sa rozpráva so svojím mladším ja s paralympijskou zlatou medailou na krku, dojalo ho to. „Povedal by som mu, aký je výnimočný a aké je super byť iný. Povedal by som mu, aby si veril,“ doplnil so sklonenou hlavou a zlomeným hlasom.