Zimný alebo letný čas? Podľa niektorých prináša zdravotné riziká, iní kvitujú ušetrenie energie

Vraví sa, že čas sú peniaze. A v rámci Európskej únie má toto tvrdenie aj politický a ekonomický podtext. Keď sa hodiny v noci na nedeľu v celej Európskej únii posunú dopredu, nebude to poslednýkrát, ako by si milióny obyvateľov bloku priali.

EÚ navrhla zrušenie striedania času v roku 2018 po tom, ako sa proti tomuto zvyku vyslovili takmer štyri milióny ľudí. Europarlament síce o rok neskôr podporil reformu, ale tá odvtedy upadla do zabudnutia po tom, ako narazila na odpor niekoľkých členských štátov Únie.

Dostane sa téma opäť na stôl?

Poľsko, ktoré je do júla predsedníckou krajinou EÚ, však tvrdí, že nadišiel čas vrátiť túto otázku späť na stôl. Podporovatelia vrátane zákonodarcov poukazujú na štúdie, ktoré dokazujú, že striedanie času negatívne vplýva na zdravie.

„Existuje obrovské množstvo dôkazov, ktoré naznačujú, že striedanie času dvakrát ročne je zlé pre ľudské zdravie, zlé pre zvieratá, zlé pre cestnú premávku a má veľmi málo prospešných vlastností. A je to tiež obrovská nepríjemnosť,“ povedal írsky europoslanec Sean Kelly, jeden z najhlasnejších zástancov zrušenia striedania času.

História siaha do obdobia prvej svetovej vojny

Prax posúvania hodín dopredu na jar – aby sa pridala hodina svetla k večeru – začala v Nemecku počas prvej svetovej vojny a rozšírila sa po celej Európe. Zvyk sa vrátil v druhej svetovej vojne, neskôr upadol do úzadia až do ropnej krízy v 70. rokoch. Vtedy sa vrátil späť a zostal až doteraz.

Americký prezident Donald Trump po svojom znovuzvolení povedal, že sa chce zbaviť letného času. Označil ho za „nepohodlný“ a „veľmi nákladný“. Odvtedy však zmiernil svoj tón a nazval ho „záležitosťou 50 na 50“. Keď tento mesiac robili prieskum medzi Trumpovými podporovateľmi, väčšina bola za to, aby sa hodiny nastavili o hodinu neskôr, čo znamená, že slnko bude počas celého roka vychádzať aj zapadať neskôr. Tiež poľské predsedníctvo pripúšťa, že vo väčšine krajín EÚ ľuďom vyhovuje skôr letný čas ako zimný.

Niektorí striedanie času zrušili

Ak by sa EÚ a Spojené štáty niekedy rozhodli skoncovať so striedaním času, nebol by to ojedinelý prípad. Ako uvádza Pew Research Center, v ostatnom desaťročí zrušili letný čas Azerbajdžan, Irán, Rusko, Sýria, Turecko a Uruguaj. Niektorí to však oľutovali. Egypt v roku 2014 zrušil striedanie času, ale o deväť rokov neskôr ho znova zaviedol, aby ušetril energiu.