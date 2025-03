Nadchádzajúci víkend sa zmení zimný čas na letný, pospíme si o hodinu menej

Nadchádzajúci víkend nás čaká pravidelná zmena času, znovu prejdeme zo stredoeurópskeho času, teda zimného, na letný. V noci zo soboty 29. marca na nedeľu 30. marca si o 02:00 ručičky hodiniek posunieme dopredu na 03:00 a pospíme si tak o hodinu menej.

Hlavným cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Nevýhodou je porušenie biorytmu, čo mnohým ľuďom spôsobuje problémy. Zmenu času uplatňujú všetky európske krajiny okrem Ruska, Bieloruska, Islandu a Grónska.

Na území Slovenska letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. Do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka, no od roku 1999 sa Slovensko pripojilo k Európskej únii a stredoeurópsky letný čas trvá sedem mesiacov, od konca marca do konca októbra.