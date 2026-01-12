Žilinská svorka hlási posilu do obrany. K Vlkom prichádza obranca Oldřich Kotvan

Slovenský hokejový obranca Oldřich Kotvan sa z Liptovského Mikuláša presúva do Žiliny.
Oldrich Kotvan ešte ako hráč HKM Zvolen (v popredí) počas osláv titulu majstra hokejovej Tipos extraligy 2020/2021. Foto: archívne, SITA/Peter Rusko
Žilinský hokejový klub zverejnil na sociálnych sieťach meno novej posily. Je ňou robustný 35-ročný obranca Oldřich Kotvan.

Rodák zo Skalice v tejto tipsportligovej sezóne tak trochu láme rekordy. Základná časť je len vo svojej druhej tretine a on už vystriedal tri kluby.

Už dvakrát zmena

Skúsený defenzívny obranca začal sezónu ako hráč Popradu, kde odohral 11 zápasov a pobral sa do susedného Liptovského Milkuláša.

Tam absolvoval 17 zápasov a posunul sa opäť o čosi na západ do Žiliny. A zdá sa, že si polepšil, lebo Vlci sú v tabuľke po dvoch víťazstvách aktuálne na druhom mieste o 10 bodov za lídrom HC Slovan Bratislava.

„Dúfam, že zapadnem do tímu a splním účely, ktoré budú potrebné. Teším sa na vás a budem vlčiak s vami,“ vravel Kotvan v príhovore fanúšikom na fejsbuku Vlkov Žilina.

Dvakrát majster

Kotvan má za sebou kariéru vo viacerých slovenských aj českých kluboch a na konte aj dva majstrovské tituly. V sezóne 2012/2013 sa stal s tímom HC Zlín českým majstrom a v sezóne 2020/21 slovenským šampiónom s HKM Zvolen.

