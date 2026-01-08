Žabkovi to v pozícii hlavného kouča Třinca funguje. Marko Daňo: Chceme mu pri nástupe pomôcť

Obdobie medzi Vianocami a Novým rokom bolo pre slovenského hokejového trénera v službách HC Oceláři Třinec Borisa Žabku pomerne turbulentné. Po „štefanskej“ prehre 3:5 v Pardubiciach rezignoval Zdeněk Moták a Žabka sa z pozície asistenta posunul do funkcie hlavného kouča.
Na novom poste sa mu zatiaľ darí. Třinec vyhral všetkých päť stretnutí pod vedením 48-ročného rodáka z Bratislavy a vďaka vydarenej sérii sa prepracoval na priebežné 2. miesto v tabuľke českej extraligy 2025/2026. „Oceliari“ momentálne strácajú na vedúce Pardubice sedem bodov, pred treťou Plzňou majú náskok bodu.
Zazářil zejména Marko Daňo třemi body za dvě trefy do černého a asistenci. 🔥
📸: Lukáš Filipec#hokejczpic.twitter.com/7zaXxzbzgf
— Hokej.cz (@webhokejcz) January 7, 2026
„Snažíme sa všetci makať viac ako predtým, chceme mu pomôcť v tom nástupe. Hráme jeden za druhého a sme radi, že sme sa dostali na víťaznú vlnu. Verím, že v tom budeme pokračovať aj v ďalších zápasoch,“ povedal pre klubový web Třinca slovenský útočník Marko Daňo, ktorý sa na stredajšom triumfe nad Karlovými Varmi (6:3) podieľal dvomi gólmi a asistenciou.