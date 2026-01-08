Žabkovi to v pozícii hlavného kouča Třinca funguje. Marko Daňo: Chceme mu pri nástupe pomôcť

Třinec vyhral všetkých päť stretnutí pod vedením Borisa Žabku.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Boris Žabka
Boris Žabka Foto: x.com
Česko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Česko

Obdobie medzi Vianocami a Novým rokom bolo pre slovenského hokejového trénera v službách HC Oceláři Třinec Borisa Žabku pomerne turbulentné. Po „štefanskej“ prehre 3:5 v Pardubiciach rezignoval Zdeněk Moták a Žabka sa z pozície asistenta posunul do funkcie hlavného kouča.

Na novom poste sa mu zatiaľ darí. Třinec vyhral všetkých päť stretnutí pod vedením 48-ročného rodáka z Bratislavy a vďaka vydarenej sérii sa prepracoval na priebežné 2. miesto v tabuľke českej extraligy 2025/2026. „Oceliari“ momentálne strácajú na vedúce Pardubice sedem bodov, pred treťou Plzňou majú náskok bodu.

„Snažíme sa všetci makať viac ako predtým, chceme mu pomôcť v tom nástupe. Hráme jeden za druhého a sme radi, že sme sa dostali na víťaznú vlnu. Verím, že v tom budeme pokračovať aj v ďalších zápasoch,“ povedal pre klubový web Třinca slovenský útočník Marko Daňo, ktorý sa na stredajšom triumfe nad Karlovými Varmi (6:3) podieľal dvomi gólmi a asistenciou.

Viac k osobe: Boris ŽabkaMarko Daňo
Firmy a inštitúcie: HC Oceláři Třinec
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk