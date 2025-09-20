Žilinka reagoval na Ficovu tlačovku, ak má vedomosť o spáchaní trestného činu, je povinný to oznámiť

Ak majú štátne orgány informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, sú povinné to oznámiť, tlačová beseda na to nestačí. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý videom na sociálnej sieti reagoval na sobotňajšiu tlačovú besedu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Ten informoval o podozreniach na subvenčný podvod zo strany matky lídra Progresívneho SlovenskaMichala Šimečku, zároveň však povedal, že nebude podávať žiadne trestné oznámenia.
Trestné činy odhaľuje polícia
„Všetkým účastníkom tlačovej besedy musí byť zrejmé, že štátne orgány sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Takéto oznámenie je podaním, ktoré sa realizuje jednou z foriem uvedených v Trestnom poriadku. Medzi takéto formy určite nepatrí tlačová beseda či tlačová konferencia,“ uviedol Žilinka.
Zároveň dodal, že považuje za potrebné znova zopakovať, že úloha odhaľovať trestné činy, zisťovať ich páchateľov a vykonávať vyšetrovanie, je zákonnou úlohou orgánov policajného zboru. Žilinka tiež reagoval na Ficovu poznámku o tom, že o týchto skutočnostiach sa generálny prokurátor musí dozvedieť, či už otáča bicykel niekde v Gabčíkove.
Žilinka je v Azerbajdžane
„Tak vážený pán predseda vlády, som na zahraničnej služobnej ceste, neotáčam bicykel a na rozdiel od iných ja neotáčam ani nič iné a ubezpečujem vás, že nie som príliš nervózny. Nikdy som nebol nervózny a ani nie som,“ vyhlásil Žilinka, ktorý sa aktuálne nachádza v Azerbajdžane.
Premiér Fico na tlačovej besede povedal, že „tu sa šermuje trestnými oznámeniami od rána do večera“ a trestné orgány by podľa neho mali konať ex offo, teda z úradnej moci. Trestné oznámenie nechce podávať, lebo „generálny prokurátor je nervózny pre niektoré poznámky, ktoré máme,“ povedal. Zároveň dodal, že nemá „tlačidlo na generálnu prokuratúru“ a ani nechce mať, rovnako ani na políciu.