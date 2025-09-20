Fico opäť zaútočil na Šimečkovu matku, hovorí o „subvenčnom podvode ako hrom“ – VIDEO

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa na sobotňajšej tlačovej besede opäť venoval rodine predsedu Progresívneho SlovenskaMichala Šimečku. Poukázal na to, že jeho matka Marta Šimečková spolu s Andreou Pukovou dostali spolu 130-tisíc eur na projekt Stredoeurópske fórum v roku 2021 z troch rôznych zdrojov – z ministerstva spravodlivosti, ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia.
Subvenčný podvod
„Z toho si do vlastného vrecka vyúčtovali 87 500 eur. Z projektu sa realizoval jeden rozhovor s Čaputovou o covide a 32 hereckých prejavov o 17. novembri. Pani Šimečková nemala problém si duplicitne až triplicitne vyplatiť tie isté faktúry,“ uviedol Fico. Podľa neho ide o „subvenčný podvod ako hrom“, nebude však podávať žiadne trestné oznámenia. „Budeme však žiadať vrátenie tých peňazí naspäť,“ dodal. Šimečkovú s Pukovou nazval podvodníčkami.
Poukázal na to, že Európska komisia začala v roku 2024 exekúciu voči Marte Šimečkovej za 113 400 eur. Tá tvrdí, že ide o účtovnú nezrovnalosť a obrátila sa na európskeho ombudsmana. Podľa Fica ombudsman jej žiadosť zamietol. Svojho najväčšieho politického rivala Michala Šimečku sa tiež pýtal, či mu nie je trápne nechať matku „v takejto hanbe“.
Rodina podvodníkov
„Fakt je ten, že tu máme dnes rodinu, kde synátor je najväčší bojovník proti konsolidácii, o jeho partnerke si nechajme kapitolu číslo dva, tri, štyri alebo päť, jeho otec chodí po kultúrnych domoch ako potulný čarodejník a rozpráva príbehy o tejto vláde a o demokracii a medzitým si pani matka užíva dotačné schémy – medzinárodné a domáce,“ povedal Fico. Poradca zboru premiérových poradcov Erik Kaliňák na adresu Šimečkovcov vyhlásil, že to nie je len rodina príživníkov, „ale exemplárna rodina podvodníkov“.
Líder PS Michal Šimečka na sociálnej sieti pred Ficovou tlačovou besedou napísal: „Poďte dnes o 10:00 na FB livestream tlačovej konferencie z Úradu vlády položiť Robertovi Ficovi otázky, pred ktorými sa 10 dní skrýval niekde v Bödörovej haciende či vile v Chorvátsku. Kým Slováci a Slovenky riešia, z čoho budúci rok zaplatia účty a odvody, premiér Fico zabije ďalšiu sobotu obsesívnym útočením na rodinu Michala Šimečku. Vráťme ho späť do reality.“