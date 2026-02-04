Žilinka prezradil, o čom hovoril s Ficom. Stav boja proti korupcii označil za katastrofálny a svoje stanovisko nehodlá meniť

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na stredajšej tlačovej besede prezradil, o čom bolo pondelkové stretnutie Žilinka – Fico. Žilinka tiež priblížil súčasne žalostný stav Slovenska, ak ide o boj proti korupcii. Ako šéf prokurátorov v úvode TB uviedol, stretnutie s premiérom Robertom Ficom nebolo tajné a uskutočnilo sa v úradných priestoroch Generálnej prokuratúry (GP) SR za účasti námestníkov.
„Stretnutie inicioval predseda vlády a ja som nemal dôvod toto odmietnuť. Zvlášť, ak nám bol uvedený dôvod stretnutia. Treba povedať, že obidvaja sme vysokí ústavní činitelia a jedndoucho sme odkázaní na spoluprácu a naše agendy pri plnení našich úloh sa niekedy prelínajú. Tak je tomu aj v danom prípade. Preto za tým stretnutím netreba hľadať nejakú senzáciu,“ uviedol generálny prokurátor s tým, že s predsedom vlády sa ani na sekundu neocitol sám. Priestor na špekulácie tu podľa neho nie je.
Spor o hodnotenie boja proti korupcii v správe Európskej komisie
Žilinka spresnil, že témou stretnutia bola príprava podkladov k siedmej správe o stave právneho štátu, ktorú každoročne vypracováva Európska komisia. Premiér v tej časti, ktorá sa týkala antikorupčného rámca, vyslovil na stretnutí nesúhlas so stanoviskom GP SR k hodnoteniu boja proti korupcii v SR.
„Premiér prišiel s tým, či to stanovisko vieme prehodnotiť a či sa prípadne dá v tejto súvislosti uskutočniť nejaké ďalšie kolo expertných rokovaní,“ vysvetlil Žilinka s tým, že tento rozhovor trval pomerne krátko, pretože striktne trval na stanovisku GP SR. Premiérovi tak Žilinka dal najavo, že v tomto smere k dohode určite nedôjde.
„Trvám na každom jednom fakte a písmene, ktoré je v stanovisku GP SR uvedené. Predsedu vlády som o tomto informoval a vzal to na vedomie s tým, že „oni“ majú iný názor. Neviem kto, ale povedal „oni“. Ja som povedal, že majú právo na iný názor, my sme však orgánom aplikačným a naše zistenia sú hrozivé,“ dodal Žilinka s tým, že táto téma bola týmto ukončená.
Kritika legislatívneho procesu v Národnej rade SR
Generálny prokurátor však využil možnosť hovoriť s premiérom a vyjadril pred ním nespokojnosť s priebehom legislatívnych konaní, ktoré v ostatnom čase prebiehajú v NR SR. Pripomenul svoje slová, ktoré vyslovil v pláne parlamentu o tom, že to, čo sa deje, nie je legislatívny proces, ale paródia na legislatívny proces. Žilinka na týchto slovách trvá aj naďalej. Predseda vlády podľa jeho slov pristupoval k tejto téme s pochopením a povedal mu, že budú brať do úvahy pripomienky zo strany GP SR v prípade, že sa s nimi budú stotožňovať.
„Na to som mu povedal, že primárnym predpokladom na takýto postup je, že bude riadny legislatívny proces, riadne pripomienkové konanie, keď budeme vedieť uplatniť tieto pripomienky, budeme o nich vedieť diskutovať a snažiť sa, aby legislatíva bola kvalitná. A nie, že sa zásadné normy prijímajú v skrátenom legislatívnom konaní štýlom z noci do rána,“ zdôraznil Žilinka a pripomenul svoju snahu v mnohých prípadoch poukazovať na škodlivosť, nesprávnosť či dokonca protiústavnosť.
Stav boja proti korupcii je podľa Žilinku katastrofálny
Žilinka informoval o stave Slovenska, ak ide o boj proti korupcii. Skonštatoval, že ten stav je katastrofálny. Pripomenul veľké novely trestných kódexov v roku 2024, na ktoré aktívne upozorňoval, obracal sa na predsedu Národnej rady SR. Kritizoval skrátené legislatívne konanie a nemožnosť uplatniť pripomienky.
Súčasne sa obrátil listom na vtedajšieho predsedu parlamentu, súčasného prezidenta Petra Pellegriniho, v ktorom upozornil na niektoré vážne konflikty ustanovení týkajúcich sa korupčnej trestnej činnosti s medzinárodnými záväzkami a s praxou. GP SR pripravila aj rozsiahle pozmeňovacie návrhy, z ktorých prešli napokon iba niektoré. V stredu sa však podľa Žilinku ukazuje presne to, na čo GP SR upozorňovala.
To, aké má reálne dopady novela Trestného zákona sa naplno ukázalo z čísel za rok 2025, keďže to bol prvý ucelený rok po tom, čo novela Trestného zákona bola v platnosti. Rok 2025 tak podľa Žilinku umožňuje zaujať celkom presné stanovisko k tomu, v akom stave sa Slovensko nachádza, ak ide o právne nastavanie a aplikáciu zo strany Policajného zboru (PZ). „Na základe údajov, ktoré máme k dispozícii za rok 2025, žiaľ, musím konštatovať, že experiment s názvom novela Trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmeny organizačnej štruktúry orgánov PZ sa nevydarili,“ vyhlásil Žilinka s tým, že stav boja proti korupcii je katastrofálny.
Prudký pokles počtu stíhaných a obžalovaných osôb
Žilinka spresnil, že v roku 2025 je o 70 percent menej odstíhaných osôb než v roku 2024 a o 67 percent menej obžalovaných osôb. V porovnaní s rokom 2023 je ten pokles o 56 percent pri odstíhaných a 40 percent pri obžalovaných.
„Musím povedať, že táto štatistika nevyjadruje nejaký kontinuálny priebežný trend znižovania počtu korupčnej trestnej činnosti. To je jednoducho skok, ktorý musí mať svoje vysvetlenie. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť. To proste nie je tak. Ten skok nemôže byť 70 percent. Toto je primárne vecou orgánov PZ, aby sa odhaľovali náležitým spôsobom takéto trestné činy,“ zdôraznil Žilinka s tým, že ide o žalostné výsledky.
Na svojich tvrdeniach generálny prokurátor nemieni nič meniť, pretože majú podľa neho jasnú výpovednú hodnotu. Súčasne je to podľa neho zdvihnutým prstom, aby došlo k náprave. Informoval, že GP SR tieto informácie predkladá do podkladov k príprave správy o stave právneho štátu, ktoré predkladá vláda SR.