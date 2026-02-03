Fico sa stretol so Žilinkom, Demokrati špekulujú o novej rente a žiadajú vysvetlenie – VIDEO

Opozičná strana žiada generálnu prokuratúru, ako aj Úrad vlády SR o zápis zo stretnutia.
Opozičná strana Demokrati žiada vysvetlenie stretnutia generálneho prokurátora Maroša Žilinku s premiérom Robertom Ficom, o ktorom informoval konzervatívny denník Postoj. Ako Demokrati v tejto súvislosti zdôraznili, stretnutie vyvoláva legitímne otázky.

O čom rokovali a aký je záznam z tohto rokovania? V čase, keď je obžalovaných viacero vrcholových predstaviteľov vládnej koalície vrátane Tibora Gašpara, Norberta Bödöra a obvineného Juraja Gedru či Petra Kotlára, prichádza Fico za Žilinkom? Prečo, čo je agenda?” pýta sa podpredseda strany Demokrati Juraj Šeliga. Ako ďalej zdôraznil, keď sa novelizoval Trestný zákon a Trestný poriadok, vtedy sa premiér nechodil radiť, naopak, vládna koalícia ignorovala pripomienky z generálnej prokuratúry.

Teraz už áno? Alebo dohadovali, ako zakopať ‚vojnovú sekeru‘? Prípadne bol Fico navrhnúť Žilinkovi novú rentu alebo miesto veľvyslanca?“ doplnil Šeliga. Dodal, že generálnu prokuratúru, ako aj Úrad vlády SR žiadajú o zápis zo stretnutia.

Premiér Robert Fico prišiel ešte v pondelok 2. februára do sídla Generálnej prokuratúry SR, aby sa stretol s jej šéfom Marošom Žilinkom. Podľa informácií denníka Postoj schôdzku inicioval premiér, dôvody však nie sú známe. Generálna prokuratúra sa nechcela vyjadriť, odkázala na úrad vlády. Ten podľa Postoja na opakované žiadosti neodpovedá.

