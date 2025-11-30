Koalícia podľa Richtera Úrad na ochranu oznamovateľov neruší, ale transformuje. Gröhling má na to iný názor

Ďalším úradom, ktorý by mohol prejsť transformáciou, by podľa Richtera mohol byť napríklad Úrad na ochranu osobných údajov.
Ján Richter
Ján Richter. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
Keby koalícia zrušila Úrad na ochranu oznamovateľov, mohlo by to podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru-SDJána Richtera znamenať problémy pri čerpaní peňazí z Plánu obnovy.

Ale my ho nerušíme, to je transformácia. Časť vecí, ktoré sa týkajú ochrany obetí trestných činov prechádza z ministerstva spravodlivosti do tohto úradu, ale úrad zostane zachovaný, lebo inak by sme mali problémy aj s Plánom obnovy,“ povedal Richter v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Zlučovanie úradov bude pokračovať

Zároveň dodal, že takéto transformácie budú pokračovať aj v budúcom roku. To podľa neho znamená, že viaceré úrady sa budú spájať, pretože to vyplýva aj z potreby konsolidácie.

Ďalším úradom, ktorý by mohol prejsť transformáciou, by podľa Richtera mohol byť napríklad Úrad na ochranu osobných údajov. „Ten systém zlučovania úradov jednoducho bude pokračovať,“ dodal Richter.

Šutajovi Eštokovi podľa Gröhlinga úrad nevyhovuje

Podľa predsedu SaSBranislava Gröhlinga koalícia ruší Úrad na ochranu oznamovateľov len kvôli ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý protiprávne prepustil policajtov, prehral 8 súdnych sporov a aj kvôli tomuto úradu dostal 3 pokuty, a tak si povedal, že mu tento úrad nevyhovuje. „Nemáte žiadny argument, prečo idete rušiť tento úrad,“ povedal Richterovi v diskusnej relácii Gröhling.

Vládna koalícia v sobotu 22. novembra na mimoriadnom zasadnutí vlády rozhodla o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov. Návrh je momentálne v parlamente, prerokúvaný je v skrátenom legislatívnom konaní.

