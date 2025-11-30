Drucker odmieta strašenie, agenda ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti zostane zachovaná

Minister školstva Tomáš Drucker odmieta strašenie, že v prípade Úradu na ochranu oznamovateľov ide o rušenie tohto úradu. To, čo sa má udiať, je podľa neho spojenie dvoch úradov, pričom agenda ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti zostane zachovaná.
„Treba povedať, že tento úrad má chrániť všetkých tých, ktorí takúto ochranu potrebujú. Ak sa zistilo v priebehu času, že môžu byť aj niektoré veci zneužívané, ale to je vo všetkých rezortoch. Vždy niekto niečo môže trošku nadužívať,“ povedal v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Poznamenal tiež, že všetky otvorené prípady budú mať kontinuitu, agenda úradu bude pokračovať. Do budúcnosti sa podľa Druckera posilňuje aj výber predsedu alebo šéfa takéhoto úradu.
Podpísanie zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov nie je isté, Pellegrini nevidí logiku v konaní vlády – VIDEO
Vládna koalícia v sobotu 22. novembra na mimoriadnom zasadnutí vlády schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona ruší a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, pričom preberá všetky jeho práva a povinnosti.