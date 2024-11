Žilina sa po desiatom víťazstve v sezóne na jeden bod priblížila k Slovanu

Šláger kola a Zápas mesiaca ako má byť. Sobotný súboj MŠK Žilina – FC Spartak Trnava (3:1) v rámci 15. kola Niké ligy pod Dubňom si prišlo pozrieť takmer 2700 divákov a duel druhého s tretím v tabuľke svojou úrovňou nesklamal.

Otvorený gólový úvod sa podpísal pod okrúhlu desiatu výhru žlto-zelených v sezóne. Odštartovali to rýchle zásahy Trnavčanov – jeden z toho do svojej siete. Na vlastný gól Mareka Ujlakyho zo siedmej minúty odpovedal už o šesť minút neskôr Jakub Paur, ale prakticky ihneď strelil Adrián Kaprálik rozdielový gól na 2:1 pre Žilinu a po polhodine hry Mario Sauer zvýšil na 3:1 pre domácich.

Priblížili sa k Slovanu

Po zmene strán veľké ofenzívne predstavenie utíchlo, nikto už neskóroval. Zatiaľ čo Žilina sa na jeden bod priblížila lídrovi tabuľky Slovanu Bratislava (úradujúci majster má zápas k dobru), Spartak Trnava po prvý raz odišiel z ihriska súpera v tejto sezóne s prehrou. Dosiaľ Trnavčania podľahli len raz – doma Slovanu 0:1.

„Výborný výkon i výsledok. Zápas bol najmä v prvom polčase fantastický, víťazstvo nás teší a je najlepšou pozvánkou či už do Trenčína, ale najmä na domáci súboj proti Slovanu,“ komentoval Kaprálik po svojom šiestom góle v tejto sezóne.

Futbal hore-dolu

Tréner MŠK Žilina Michal Ščasný sa poďakoval hráčom najmä za skvelý prvý polčas, v ktorom jeho tím prakticky rozhodol o víťazstve.

„Klobúk dolu pred hráčmi, pretože pri takomto nastavení vieme zvládnuť každý zápas. Prvý polčas bol jeden z našich najlepších, pričom vďaka patrí fanúšikom, ktorí tam dali emóciu a preniesli to aj na chalanov. Celkovo to bol v prvom dejstve futbal hore-dolu, Trnava chcela hrať futbal, bolo tam veľa priestoru, čo sa muselo divákom páčiť. Po zmene strán súper trochu cúvol do bloku, mali sme tam však veľa strát, takže ten futbal nebol až taký záživný. Pre nás je podstatné, že sme sa vzdialili v tabuľke Trnave. Tímový výkon celého mužstva – podržal nás brankár, od defenzívy až po prechod do ofenzívy vynikalo celé mužstvo,“ zhodnotil Ščasný na webe mskzilina.sk.

Nestíhali Bileho

Kormidelník Trnavy Michal Gašparík pomenoval základné príčiny prehry, spomenul aj meno 19-ročného afrického útočníka z Pobrežia Slonoviny Erica Billeho, ktorý vyhrával rýchlostné súboje s obrancami hostí.

„Chceli sme sa priblížiť v dôležitom zápase k druhému miestu, čo nám nevyšlo. Chceli sme hrať ofenzívne, s vysokým presingom, ale kopili sme chyby. Futbal bol zaujímavý, behavý, ale mali sme dnes problém v strede obrany, kde sme nestíhali Bileho, a to bolo kľúčové.“