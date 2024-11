Strelec je na Slovensku útočník číslo jeden, vraví tréner Slovana Weiss, Žilina prišla o body i zraneného Pekaríka

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí najvyššej slovenskej súťaže 2024/2025 nad Skalicou 3:1. „Belasí“ rozhodli duel proti predposlednému mužstvu tabuľky už do prestávky, keď sa strelecky presadili trikrát, pričom dvakrát skóroval reprezentačný útočník Dávid Strelec.

Trénera Slovana Vladimíra Weissa st. okrem troch bodov potešila dobrá strelecká forma Strelca i návrat Róberta Maka, ktorý mal po zranení prsty v druhom góle.

Žilina remizovala na Zemplíne

„Som rád, že Róbert Mak sa vrátil späť, pre mužstvo je potrebný svojimi skúsenosťami i kvalitou,“ povedal na webe Slovana Weiss a na margo Strelca poznamenal: „Aj z Davida sa teším, dal štyri góly v posledných troch ligových dueloch, a skóroval aj v Lige majstrov. Dnes je na Slovensku útočník číslo jeden, čo potvrdzuje výkonmi i prístupom k futbalu, ktorému dáva viac než predtým, a má ešte všetko pred sebou. Má dobré čísla, odvádza penzum práce, som s ním spokojný, a nech mu to vydrží.“

Bratislavčania so zápasom k dobru majú na 1. mieste trojbodový náskok, keďže v súbežne hranom sobotňajšom zápase druhý MŠK Žilina iba remizoval na ihrisku v Michalovciach 1:1. „Šošoni“ na Zemplíne prehrávali od 54. minúty po zásahu Nigérijčana Issu Adekunleho, v 81. minúte zabezpečil hosťom aspoň bod Lukáš Prokop.

Žilinčania dohrávali stretnutie bez skúseného reprezentačného obrancu Petra Pekaríka, ktorý krátko pred polčasovou prestávkou musel pre zranenie striedať.

Trnava opäť otočila

„Nie som spokojný s tým, že sme stratili dva body. Aj keď musím uznať, že za prvý polčas sme si výhru nezaslúžili. Zobudil nás až inkasovaný gól. Mali sme na to, aby sme otočili nepriaznivý priebeh, no v konečnom dôsledku je to spravodlivá remíza,“ povedal podľa klubového webu tréner Žiliny Michal Ščasný.

V súvislosti so zranením Pekaríka dodal: „Mrzí ma zranenie Peťa Pekaríka, ktorého pichlo v zadnom stehennom svale. Vyšetrenia ukážu viac.“

Tretí Spartak Trnava zvíťazil vo štvrtom zápase po sebe, pričom vo všetkých dueloch počas tejto série dokázal otočiť nepriaznivý vývoj na svoju stranu. V sobotu „andeli“ triumfovali na trávniku v Zlatých Moravciach nad nováčikom z Komárna 2:1, keď víťazný gól strelili až v deviatej minúte nadstaveného času.