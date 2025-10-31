Žena vyhrala v lotérii slušný balík peňazí s číslami, ktoré jej vygeneroval ChatGPT

Tammy Carveyová z amerického štátu Michigan v lotérii Michigan Lottery vyhrala 100-tisíc dolárov (približne 92-tisíc eur) v hre Powerball s číslami, ktoré jej vygeneroval ChatGPT. Informuje o tom portál People.
„Powerball hrávam len vtedy, keď je jackpot vysoký, a keď presiahol miliardu dolárov, kúpil som si žreb. Požiadala som ChatGPT, aby mi vygeneroval čísla pre Powerball, a tie som potom použila na svoj žreb,“ povedala Carveyová. Výhru chce použiť na splatenie hypotéky a zvyšok si odložiť.
Neuhádol ani jedno číslo a predsa vyhral 100 000 eur
Nie je to prvýkrát, čo si výherca lotérie nechal vybrať čísla pomocou umelej inteligencie. Carrie Edwardsová zo štátu Virgínie, použila ChatGPT na vygenerovanie čísel pre žrebovanie Virginia Lotto. Vyhrala 150-tisíc dolárov (približne 138-tisíc eur), pričom celú výhru darovala na charitu.