Neuhádol ani jedno číslo a predsa vyhral 100 000 eur

Už po treťom žrebovaní sa mohol tešiť z výhry 100 000 eur jeden z jej hráčov, ktorý uhádol všetky vyžrebované čísla. O dva dni sa zopakoval rovnaký scenár, a hra tak mala za prvý týždeň fungovania už dvoch víťazov. V pondelok 13. októbra sa uskutočnilo ôsme žrebovanie a v ten deň sa NIČ zmenilo na VŠETKO! Jeden z hráčov vyhral 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno vyžrebované číslo.
Čerstvý výherca získal 100 000 eur vďaka internetovej stávke
Aj keď sa medzi ľuďmi hovorí, že 13-ka je nešťastné číslo, pre jedného z hráčov novej číselnej lotérie od TIPOSu VŠETKO ALEBO NIČ to neplatí. V pondelok 13. októbra sa mu totiž podarilo vyhrať fantastických 100 000 eur. „Šťastlivec na svojej stávke netrafil ani jedno z 11 vyžrebovaných čísel, a vďaka tomu získal výhru v 8. poradí novej lotérie VŠETKO ALEBO NIČ,“ informovala o skvelej výhre hovorkyňa spoločnosti TIPOS Jana Pohorelská.
Ako ďalej uviedla, šťastný hráč uzatvoril svoju stávku cez internetový herný portál eTIPOS.sk. „Cez hráčsky účet vyplnil na elektronickom tikete pre lotériu VŠETKO ALEBO NIČ jeden riadok svojimi číslami. Prostredníctvom takejto jednotipovej stávky vložil do hry 1,50 eura,“ povedala hovorkyňa.
Hráč už potom len čakal na podvečerné žrebovanie. Na jeho stávke svietili čísla 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 20 a 22. TIPOS v pondelok vyžreboval pre lotériu VŠETKO ALEBO NIČ tieto výherné čísla: 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19 a 21. Ktovie, ako dlho spracovával hráč informáciu, keď zistil, že netrafil ani jedno vyžrebované číslo a potom si uvedomil, že vlastne získal 100 000 eur.
Lotéria VŠETKO ALEBO NIČ denne ponúka šancu získať až 100 000 eur dvoma spôsobmi – buď hráč uhádne všetkých 11 čísel, alebo netrafí ani jedno. Okrem hlavnej výhry ponúka aj množstvo menších výhier od 3 eur do 200 eur, ktoré dokážu spríjemniť bežný deň.
Do lotérie sa dá zapojiť jednoducho – na predajných miestach TIPOSu, prostredníctvom portálu eTIPOS.sk, cez aplikáciu TIPOS či cez SMS. Cena jedného tipu je 1,50 eura. Tiket pre lotériu VŠETKO ALEBO NIČ má desať hracích polí a stávku si možno predplatiť až na 12 žrebovaní vopred.
