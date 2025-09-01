Zemetrasenie v Afganistane zabilo viac ako 800 ľudí

Väčšinu obetí evidujú v odľahlej provincii Kúnar.
Reparation of the residential building foundation base after strong earthquake who completely destroyed safety structure
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Počet obetí silného zemetrasenia, ktoré zasiahlo východný Afganistan, presiahol 800 mŕtvych, uviedol v pondelok hovorca vládnuceho hnutia Taliban. Väčšinu evidujú v odľahlej provincii Kúnar.

Hovorca Zabihulláh Mudžahíd na tlačovej konferencii v Kábule informoval, že v provincii Kúnar zomrelo približne 800 ľudí a ďalších 2 500 utrpelo zranenia. V provincii Nangarhár zahynulo najmenej 12 ľudí a 255 utrpelo zranenia.

Taliban a Organizácia Spojených národov (OSN) zmobilizovali záchranné úsilie v ťažko postihnutých oblastiach.

„OSN v Afganistane je hlboko zarmútená ničivým zemetrasením, ktoré zasiahlo východný región a vyžiadalo si stovky životov,“ uviedla OSN na platforme X s tým, že záchranné tímy sú na mieste a „poskytujú núdzovú pomoc a podporu na záchranu životov“.

Epicentrum zemetrasenia, ktoré vychádzalo z relatívne malej hĺbky ôsmich kilometrov, sa nachádzalo 27 kilometrov od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár, uviedla Geologická služba Spojených štátov (USGS).

