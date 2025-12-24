Ruský útok môže spôsobiť kolaps krytu v Černobyle. Boh nás ochraňuj, ak v blízkosti dopadne Iskander, hovorí Tarakano

Ruský útok by mohol spôsobiť kolaps vnútorného radiačného krytu v nefunkčnej Černobyľskej jadrovej elektrárni na Ukrajine. V rozhovore pre agentúru AFP to povedal riaditeľ elektrárne Serhij Tarakanov.
Obnova krytu môže trvať tri až štyri roky
Kyjev od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 obviňuje Moskvu z opakovaných útokov na túto lokalitu, kde v roku 1986 došlo k najhoršej jadrovej havárii v histórii. Jeden z útokov začiatkom tohto roka prerazil vonkajší radiačný kryt, čo vyvolalo varovanie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), že zariadenie „stratilo svoje primárne bezpečnostné funkcie“.
Podľa Tarakanova by úplná obnova tohto krytu mohla trvať tri až štyri roky a ďalší ruský útok by mohol spôsobiť kolaps vnútorného krytu. „Ak by ho priamo zasiahla raketa alebo dron, alebo aj keby spadol niekde v blízkosti, napríklad Iskander, Boh ochraňuj, spôsobilo by to v oblasti minizemetrasenie,“ povedal Tarakanov.
Spomenutý Iskander je ruský balistický raketový systém krátkeho doletu schopný niesť rôzne konvenčné hlavice vrátane tých na ničenie bunkrov.
Kryt stratil primárne bezpečnostné funkcie
Zvyšky jadrovej elektrárne sú chránené vnútorným oceľovo-betónovým krytom, známym ako sarkofág, postaveným rýchlo po havárii, a moderným vonkajším krytom. Strecha vonkajšieho krytu bola vo februári vážne poškodená ruským dronovým útokom, čo spôsobilo veľký požiar vonkajšieho oceľového plášťa.
MAAE uviedla, že inšpekčná misia zistila, že kryt stratil „primárne bezpečnostné funkcie, vrátane schopnosti zadržiavať rádioaktivitu“, no nebola zistená trvalá škoda na nosných konštrukciách alebo monitorovacích systémoch.
Riaditeľ Tarakanov tiež uviedol, že úroveň radiácie na mieste zostáva „stabilná a v normálnych medziach“. Otvor spôsobený útokom dronom bol zakrytý ochrannou clonou, no 300 menších otvorov, ktoré vznikli pri hasení požiaru, je ešte potrebné zaceliť.
Ruská armáda obsadila elektráreň na začiatku invázie v roku 2022, no o niekoľko týždňov neskôr sa stiahla.