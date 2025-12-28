Zelenskyj získal podporu spojencov pred stretnutím s Trumpom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu radil so spojencami a získal potvrdenie podpory pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zelenskyj sa počas krátkej zastávky v Kanade na ceste na Floridu stretol s kanadským premiérom Markom Carneym. Následne mal ukrajinský prezident konferenčný hovor s európskymi lídrami, ktorí mu podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza vyjadrili „plnú podporu“.
Zelenskyj uviedol, že pokračujúce ruské útoky dokazujú, že Moskva nemá v úmysle ukončiť vojnu, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí. Carney povedal, že najnovší ruský útok len potvrdil potrebu podporovať Ukrajinu.
Kyjev v sobotu približne desať hodín čelil masívnemu ruskému raketovému a dronovému útoku, ktorý si vyžiadal dvoch mŕtvych, zranil desiatky ľudí a pripravil milión obyvateľov o kúrenie a elektrinu v mrazivých teplotách. Zelenskyj uviedol, že na metropolu a jej okolie zaútočilo približne 500 dronov a 40 rakiet. Poľsko počas sobotňajšieho útoku vyslalo do vzduchu stíhačky a uviedlo svoje systémy protivzdušnej obrany do pohotovosti.
Florida
Témou nedeľného stretnutia na Floride má byť nový 20-bodový plán, ktorý by zmrazil vojnu na súčasnej línii. Podľa informácií, ktoré tento týždeň zverejnil Zelenskyj, by to mohlo znamenať stiahnutie ukrajinských vojsk z východu, čo by umožnilo vytvorenie demilitarizovaných nárazníkových zón. Plán ráta s tým, že Spojené štáty, NATO a európske signatárske štáty poskytnú Ukrajine bezpečnostné záruky zodpovedajúce článku 5 severoatlantickej zmluvy. Súčasťou plánu sú samostatné bilaterálne dohody medzi USA a Ukrajinou o bezpečnostných zárukách, rekonštrukcii a ekonomike.
Trump v piatok v rozhovore pre web Politico o pláne ukrajinského prezidenta povedal, že „nemá nič, pokiaľ to neschválim“. „Uvidíme, čo má,“ dodal šéf Bieleho domu. Zelenskyj povedal, že cieľom jeho stretnutia s americkým lídrom je minimalizovať počet nevyriešených otázok.