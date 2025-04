Zelenskyj vyzýva USA, aby posilnili sankcie voči Rusku za „porušenie“ saudskoarabských dohôd

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v utorok Spojené štáty, aby posilnili sankcie voči Rusku. Argumentoval tým, že Moskva „porušila“ dohody uzavreté v rámci samostatných rokovaní s predstaviteľmi Washingtonu v Saudskej Arábii, ktoré sa týkali zastavení útokov na energetické zariadenia a útokov na mori.

„Verím, že sme sa dostali do bodu zvyšovania dopadu sankcií, pretože som presvedčený, že Rusi porušujú to, čo sľúbili Amerike. Aspoň to, čo nám Amerika povedala, a to verejne,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. „A veľmi dúfame, že prezident (Donald) Trump má všetky tieto vhodné nástroje na zvýšenie sankčného tlaku na ruskú stranu.“

Kyjev je pripravený na prímerie

Obe znepriatelené strany sa navzájom obvinili z porušovania údajnej dohody o zastavení útokov na energetické zariadenia, hoci formálna dohoda nebola uzavretá a zostáva nejasné, aké záväzky každá zo strán akceptovala.

Zelenskyj uviedol, že ukrajinský minister obrany Rustem Umerov je v kontakte s americkými predstaviteľmi. „Odovzdali sme všetky potrebné informácie o ruských previneniach v energetickom sektore,“ povedal Zelenskyj a dodal, že Ukrajina je „pripravená“ na bezpodmienečné prímerie s Ruskom.