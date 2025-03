Putin čoskoro zomrie a bude po všetkom, predpovedá Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj šokujúco predpovedal, že Vladimir Putin čoskoro zomrie, keďže jeho zdravie sa vraj zhoršuje. Ako referuje web Fox News, Zelenskyj to povedal v stredajšom rozhovore pre Eurovision News.

„On čoskoro zomrie, to je fakt, a všetko sa skončí,“ povedal Zelenskyj. Putin podľa ukrajinského lídra dúfa, že „zostane pri moci až do svojej smrti“. Zelenskyj zároveň podotkol, že ruský prezident sa usiluje o „priamu konfrontáciu so Západom“ a vyzval USA, aby sa nesnažili vrátiť Rusko do globálnej politickej arény.

Zelenskyj podrobnejšie nevysvetlil, prečo si myslí, že 72-ročný ruský prezident môže čoskoro zomrieť. V ostatných rokoch sa však špekuluje o Putinovom zdraví, pričom fámy o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave naberajú na sile od invázie Ruska na Ukrajinu. Kremeľ tieto fámy zväčša rýchlo popiera bez konkrétnych dôkazov.

Putin je prezidentom Ruska od roku 2012, predtým zastával túto funkciu v rokoch 2000 až 2008. Bývalý príslušník sovietskej tajnej služby KGB tiež pôsobil ako premiér od roku 1999 do roku 2000 a potom opäť v rokoch 2008 až 2012.