Zelenskyj sa stretol s predstaviteľmi firmy vyrábajúcej Tomahawky a Patrioty

Rokovať o dodávkach zbraní má ukrajinský prezident aj so šéfom Bieleho domu.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Strela s plochou dráhou letu Tomahawk odpálená z lode USS Wisconsin. Foto: Archívne, SITA/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že sa stretol s predstaviteľmi americkej zbrojovky vyrábajúcej rakety Tomahawk a systémy Patriot, o ktoré Kyjev žiadal na posilnenie obrany proti Rusku.

Diskutovali sme o výrobnej kapacite spoločnosti Raytheon, potenciálnych možnostiach našej spolupráce pri posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany a kapacít diaľkového dosahu a o vyhliadkach na spoločnú ukrajinsko-americkú výrobu,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Na rokovaniach o dodávkach zbraní sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má stretnúť aj so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Trump sa v uplynulých dňoch vyjadril, že zvažuje žiadosť Ukrajiny o americké strely Tomahawk s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet približne 1 600 kilometrov a mohli by zasiahnuť ciele hlboko v Rusku.

