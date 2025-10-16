Zelenskyj pricestoval na rokovania s Trumpom o dodávkach zbraní

Ukrajina uviedla, že už len diskusia o potenciálnych dodávkach rakiet Tomahawk Kyjevu „prinútila“ Putina zavolať americkému prezidentovi.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu na rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o dodávkach zbraní vrátane rakiet Tomahawk s dlhým doletom. Uviedol to pre agentúru AFP zdroj z jeho delegácie.

Zelenskyj do Washingtonu pricestoval krátko po tom, ako Trump telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom.

Ukrajina vo štvrtok uviedla, že rozhovory o potenciálnych dodávkach rakiet Tomahawk s dlhým doletom zo strany USA „prinútili“ Putina zavolať americkému prezidentovi.

Dnešný telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Putinom ukazuje, ako už samotná diskusia o raketách Tomahawk prinútila Putina vrátiť sa k dialógu s Amerikou,“ uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sieti X.

