Zelenskyj privítal silný signál amerických sankcií voči Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal „silný a veľmi potrebný signál“, ktorý vyslali americké sankcie voči ruskému energetickému sektoru.
„Čakali sme na to. Boh nám žehná , nech to zaberie, je to veľmi dôležité,“ povedal vo štvrtok Zelenskyj novinárom na samite EÚ v Bruseli s tým, že Washington vyslal „dobrý signál ostatným krajinám sveta, aby sa k sankciám pridali“.
Spojene štáty v stredu uvalili sankcie voči ropným gigantom Rosnefť a Lukoil. Sankcie zahŕňajú zmrazenie všetkých aktív spoločností v krajine a zároveň zákaz akéhokoľvek obchodovania amerických spoločností s týmito dvoma ruskými ropnými titánmi.
EÚ schválila ďalšie sankcie voči Rusku, 19. balík podporilo aj Slovensko
„Je to silný a veľmi potrebný signál, že agresia nezostane bez odozvy,“ konštatoval ukrajinský líder.
Európska únia tiež v stredu schválila nové sankcie voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktoré majú obmedziť príjmy Moskvy z ropy a zemného plynu. Ide už o 19. balík sankcií od začiatku ruskej invázie . Únia tak pokračuje v snahe udržať tlak na Rusko, najmä v situácii, keď mierové iniciatívy USA strácajú na účinnosti.