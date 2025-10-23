Zelenskyj privítal silný signál amerických sankcií voči Rusku

„Čakali sme na to. Boh nám žehná, nech to zaberie, je to veľmi dôležité,“ povedal vo štvrtok ukrajinský líder.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal „silný a veľmi potrebný signál“, ktorý vyslali americké sankcie voči ruskému energetickému sektoru.

„Čakali sme na to. Boh nám žehná  , nech to zaberie, je to veľmi dôležité,“ povedal vo štvrtok Zelenskyj novinárom na samite EÚ v Bruseli s tým, že Washington vyslal „dobrý signál ostatným krajinám sveta, aby sa k sankciám pridali“.

Spojene štáty v stredu uvalili sankcie voči ropným gigantom Rosnefť a Lukoil. Sankcie zahŕňajú zmrazenie všetkých aktív spoločností v krajine a zároveň zákaz akéhokoľvek obchodovania amerických spoločností s týmito dvoma ruskými ropnými titánmi.

„Je to silný a veľmi potrebný signál, že agresia nezostane bez odozvy,“ konštatoval ukrajinský líder.

Európska únia tiež v stredu schválila nové sankcie voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktoré majú obmedziť príjmy Moskvy z ropy a zemného plynu. Ide už o 19. balík sankcií od začiatku ruskej invázie . Únia tak pokračuje v snahe udržať tlak na Rusko, najmä v situácii, keď mierové iniciatívy USA strácajú na účinnosti.

