Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil, že po ukončení vojny sa nebude uchádzať o druhé funkčné obdobie. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre americký spravodajský web Axios.
„Ak sa nám podarí ukončiť vojnu s Rusmi, som pripravený neuchádzať sa o druhé funkčné obdobie, pretože mojím cieľom nie sú voľby. V tých najťažších časoch som chcel stáť pri svojej krajine a pomáhať jej. Mojím cieľom je ukončiť vojnu,“ uviedol ukrajinský líder.
Na otázku, či by bol pripravený usporiadať voľby, ak by ruský vodca Vladimir Putin pristal na niekoľkomesačné prímerie, Zelenskyj odpovedal: „Áno.“
Ani členstvo v NATO nemusí Ukrajine zaručiť bezpečnosť, povedal Zelenskyj
Počas utorkového stretnutia s americkým prezidentom v New Yorku ukrajinský líder uviedol, že Ukrajina by mohla využiť obdobie prímeria na usporiadanie volieb a že „tento signál môže dať parlamentu“.
Ukrajinská ústava zakazuje konanie volieb počas stanného práva, ktoré platí od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Prezidentské voľby sa na Ukrajine môžu konať len vtedy, ak parlament najprv zruší stanné právo a následne stanoví dátum volieb.
Rusko vo svojej propagande často tvrdí, že Zelenskyj je nelegitímnym prezidentom, aby zdiskreditovalo ukrajinskú vládu. Nepravdivé tvrdenie vychádza z toho, že Zelenského prvý mandát sa mal pôvodne skončiť 20. mája 2024.