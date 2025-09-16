Zelenskyj: Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby zaujal jednoznačné stanovisko k sankciám voči Rusku a k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu. Cieľom je zastaviť ruského vodcu Vladimira Putina a ukončiť vojnu na Ukrajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre Sky News.
Systémy protivzdušnej obrany
Podľa Zelenského by mohol Trump poskytnúť Ukrajine dostatočný počet systémov protivzdušnej obrany, keďže ich majú Spojené štáty k dispozícii dosť.
Rubio: Trump sa pravdepodobne na budúci týždeň stretne so Zelenským
Dodal, že USA sú schopné uvaliť aj silné sankcie, ktoré by zasiahli ruskú ekonomiku. „Verím, že USA sú dosť silné na to, aby prijali vlastné rozhodnutia. Som si istý, že Donald Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál,“ konštatoval ukrajinský líder.
Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu
Zelenskyj je presvedčený, že jedinou cestou, ako zastaviť boje, je najprv zabezpečiť jasné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, čo je možné len vtedy, ak Trump preukáže odvahu.
„Skôr než ukončíme vojnu, chcem mať pripravené všetky dohody. Chcem mať dokument, ktorý podporia USA a všetci európski partneri. To je veľmi dôležité. Aby sa to podarilo, potrebujeme jasný postoj prezidenta Trumpa,“ zdôraznil Zelenskyj.