Zelenskyj: Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál

Ukrajinský prezident povedal, že Spojene štáty sú schopné uvaliť aj silné sankcie, ktoré by zasiahli ruskú ekonomiku.
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj.
Šéf Bieleho domu Donald Trump víta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pred ich stretnutím. Washington, 18. august 2025.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby zaujal jednoznačné stanovisko k sankciám voči Rusku a k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu. Cieľom je zastaviť ruského vodcu Vladimira Putina a ukončiť vojnu na Ukrajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre Sky News.

Systémy protivzdušnej obrany

Podľa Zelenského by mohol Trump poskytnúť Ukrajine dostatočný počet systémov protivzdušnej obrany, keďže ich majú Spojené štáty k dispozícii dosť.

Dodal, že USA sú schopné uvaliť aj silné sankcie, ktoré by zasiahli ruskú ekonomiku. „Verím, že USA sú dosť silné na to, aby prijali vlastné rozhodnutia. Som si istý, že Donald Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál,“ konštatoval ukrajinský líder.

Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu

Zelenskyj je presvedčený, že jedinou cestou, ako zastaviť boje, je najprv zabezpečiť jasné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, čo je možné len vtedy, ak Trump preukáže odvahu.

Skôr než ukončíme vojnu, chcem mať pripravené všetky dohody. Chcem mať dokument, ktorý podporia USA a všetci európski partneri. To je veľmi dôležité. Aby sa to podarilo, potrebujeme jasný postoj prezidenta Trumpa,“ zdôraznil Zelenskyj.

