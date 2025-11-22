Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére, ktorá odhalila podvody v energetickom sektore. Hoci vyšetrovanie sa prevažne týkalo energetiky, zistilo aj podvody v zmluvách na ochranu energetickej siete, ktorá je obzvlášť zraniteľná voči ruským útokom.
„Pripravené je aj rozhodnutie o úplnom prehodnotení štátnych obranných spoločností a príslušných zmlúv,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Obaja podozriví sú na úteku
„Všetky zistené porušenia budú postúpené orgánom činným v trestnom konaní a protikorupčným agentúram.“ Medzitým boli dvaja kľúčoví podozriví, Timur Mindich a Oleksandr Tsukerman, zapojení do úplatkárskeho škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov, zaradení na zoznam hľadaných, uviedlo ministerstvo vnútra.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Obaja sú pravdepodobne na úteku. Mindich je spoluvlastníkom mediálnej produkčnej spoločnosti Kvartal 95, ktorú založil Zelenskyj, ktorý bol pred vstupom do politiky známym komikom.
Kyjev sa pripravuje na najťažšiu zimu od začiatku vojny, útoky na energetickú infraštruktúru sa stupňujú
Ukrajinské médiá predtým uviedli, že obaja muži sú priateľmi. Zelenskyj tiež oznámil prebiehajúcu reformu dozorčích rád obranných spoločností, ktorá nadväzuje na už prebiehajúce kontroly v energetickom sektore, ktoré boli oznámené minulý týždeň po vypuknutí škandálu.
Financovanie v čase rastúceho tlaku
Prezident tiež uviedol, že Kyjev sa pripravuje na rokovania s medzinárodnými finančnými inštitúciami, keď sa snaží zabezpečiť financovanie v čase rastúceho tlaku zo strany ruských síl. Vyšetrovatelia korupcie uviedli, že z energetického sektora bolo spreneverených približne 100 miliónov dolárov, čo vyvolalo pobúrenie v krajine, kde ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny.
Vláda víta plán Trumpa na ukončenie vojny. Od prvého dňa konfliktu sme mali pravdu, hovorí Fico – VIDEO
Zelenskyj odvolal dvoch ministrov v súvislosti s korupčným škandálom a uvalil sankcie na Mindicha a Tsukermana, ktorí boli označení za hlavné mozgy aféry. Škandál vyvolal výzvy zo strany niektorých európskych spojencov Ukrajiny, aby vláda Zelenského urobila viac v boji proti korupcii.