Kyjev sa pripravuje na najťažšiu zimu od začiatku vojny, útoky na energetickú infraštruktúru sa stupňujú

Po západe slnka sú ulice Kyjeva počas vojny temné a len občas ich osvetľuje slabý svit svietiacich obojkov pre psov.
Samuel Dargaj
Russia Ukraine War
Ľudia sa pozerajú na obytnú viacposchodovú budovu poškodenú po útoku ruského dronu na Kyjev na Ukrajine v piatok 6. júna 2025. Foto: SITA/AP
Po západe slnka sú ulice Kyjeva počas vojny temné a len občas ich osvetľuje slabý svit svietiacich obojkov pre psov. Ukrajinská metropola sa pripravuje na pravdepodobne najťažšiu zimu vojny, keďže Rusko neustále útočí na energetickú infraštruktúru krajiny a zvyšuje počet raketových a dronových útokov.

Dmytro Kustov, 29-ročný majiteľ tanečného štúdia, ukázal AFP, ako si v štúdiu zabezpečil generátor a invertor, aby predišiel častým výpadkom elektriny, ktoré by inak trvali dvakrát denne po štyri hodiny. „Keď začali posledné výpadky, rozhodol som sa, že toto všetko musím zariadiť,“ povedal Kustov. „Je veľmi dôležité, aby ľudia mali teraz teplo a nádej.“

V jeho štúdiu hrala popová hudba a bolo tam teplo, čo umožňuje ľuďom prísť, trénovať a komunikovať, čo je podľa Kustova veľmi dôležité na uvoľnenie emócií v týchto ťažkých časoch.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Okruhy tém: Kyjev Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

