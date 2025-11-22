Kyjev sa pripravuje na najťažšiu zimu od začiatku vojny, útoky na energetickú infraštruktúru sa stupňujú

Po západe slnka sú ulice Kyjeva počas vojny temné a len občas ich osvetľuje slabý svit svietiacich obojkov pre psov. Ukrajinská metropola sa pripravuje na pravdepodobne najťažšiu zimu vojny, keďže Rusko neustále útočí na energetickú infraštruktúru krajiny a zvyšuje počet raketových a dronových útokov.
Kabinet víta Trumpov plán na ukončenie vojny. Fico tvrdí, že vláda mala pravdu „od prvého dňa konfliktu“ – VIDEO
Dmytro Kustov, 29-ročný majiteľ tanečného štúdia, ukázal AFP, ako si v štúdiu zabezpečil generátor a invertor, aby predišiel častým výpadkom elektriny, ktoré by inak trvali dvakrát denne po štyri hodiny. „Keď začali posledné výpadky, rozhodol som sa, že toto všetko musím zariadiť,“ povedal Kustov. „Je veľmi dôležité, aby ľudia mali teraz teplo a nádej.“
Trump tlačí na rýchlu dohodu, Kyjev hovorí o hrozbe strate amerického partnerstva aj o potrebe hľadať alternatívy – VIDEO
V jeho štúdiu hrala popová hudba a bolo tam teplo, čo umožňuje ľuďom prísť, trénovať a komunikovať, čo je podľa Kustova veľmi dôležité na uvoľnenie emócií v týchto ťažkých časoch.