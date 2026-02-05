Zelenskyj: Na ukrajinskej strane doteraz zomrelo asi 55-tisíc vojakov

V Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch sa medzitým vo štvrtok začína druhý deň rokovaní sprostredkovaných USA medzi Ukrajinou a Ruskom s cieľom ukončiť takmer štvorročnú vojnu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 prišlo o život približne 55-tisíc ukrajinských vojakov. V stredu to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý tiež priznal, že „veľký počet“ vojakov je nezvestných.

„Na Ukrajine je oficiálne na bojisku počet zabitých vojakov 55-tisíc. A existuje veľké množstvo ľudí, ktorých Ukrajina eviduje ako nezvestných,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre francúzsku televíznu sieť France 2, ktorá jeho komentáre preložila.

Vojna sa premenila na najsmrteľnejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny, pričom státisíce ľudí zomreli, milióny boli nútené opustiť svoje domovy na Ukrajine a veľká časť východnej a južnej časti krajiny bola zničená.

V Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch sa medzitým vo štvrtok začína druhý deň rokovaní sprostredkovaných USA medzi Ukrajinou a Ruskom s cieľom ukončiť takmer štvorročnú vojnu. Prvý deň trojstranných rokovaní sa v stredu skončil tým, že Kyjev označil rokovania za „vecné a produktívne“, hoci nedošlo k žiadnemu zjavnému prielomu.

