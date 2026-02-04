Prelom nenastal, aj keď Kyjev označil rokovania s Moskvou za vecné a produktívne

Rozhovory počas prvého dňa druhého kola rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi, ktoré sa snažia sprostredkovať dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, boli podľa kyjevských vyjednávačov „vecné a produktívne“.
„Práca bola vecná a produktívna, zameraná na konkrétne kroky a praktické riešenia,“ napísal hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov na sociálnych sieťach po skončení stredajších rokovaní v Abú Zabí. Bližšie podrobnosti neuviedol.
Hoci sa nepodarilo dosiahnuť žiadny zásadný prelom, rokovania budú podľa Ukrajiny pokračovať vo štvrtok.
Vojna neskončí, kým Ukrajina neustúpi. Peskov vrhol tieň na nové kolo mierových rokovaní
Neprekonateľnou naďalej ostáva otázka ukrajinských území, ktoré si nárokuje Moskva. Kremeľ ešte pred začiatkom rokovaní uviedol, že ak sa ich Kyjev nevzdá a nestiahne z nich svoje sily, Rusko bude vo vojne pokračovať.
Ukrajina tieto podmienky odmieta a tvrdí, že akékoľvek ústupky by Moskvu len povzbudili, aby na mierovú dohodu nepristúpila.