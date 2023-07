Zelenskyj letí do Prahy, po návšteve Bulharska bude ďalej rokovať s prezidentom Petrom Pavlom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa po návšteve Bulharska ešte vo štvrtok presunie do Prahy. Ako uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter krátko pred 19:00 SELČ, v českej metropole bude rokovať s tamojším prezidentom Petrom Pavlom, premiérom Petrom Fialom, predsedom Senátu Milošom Vystrčilom a predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Markétou Pekárovou Adamovou.

Prague 🇨🇿 is next. I will hold substantive negotiations with President Petr Pavel, Prime Minister Petr Fiala, Presidents of the Senate and the Chamber of Deputies Miloš Vystrčil and Markéta Pekárová Adamová, meet with members of the government, parliament and media. The focus…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023