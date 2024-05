Zdravotný stav premiéra Fica po atentáte ostáva vážny, ale stabilizovaný

Stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ostáva vážny, no je stabilizovaný. Uviedol to Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR v súvislosti so zdravotným stavom premiéra.

Ako ďalej informoval, v spolupráci s FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa Fico zotavuje, daný záver potvrdil výstup z multidisciplinárneho konzília.

Na predsedu vlády bol minulý týždeň počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej spáchaný atentát, Fico pri ňom utrpel viacero strelných zranení.