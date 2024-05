Meta vymazala konto Juraja C. na Facebooku. Podľa Gašpara to nemá žiadny súvis so zásahom do konta páchateľa (video)

Vymazanie účtu na sociálnej sieti Juraja C., ktorý strieľal na predsedu vlády Roberta Fica, nemá žiadny súvis s možným zásahom do jeho konta.

Vymazanie účtu Juraja C.

Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar. Práve zásahom do účtu Juraja C. vyšetrovacie orgány odôvodňujú podozrenie, že strelec na premiéra nekonal sám.

Gašpar v tejto súvislosti pripomenul, že spoločnosť Meta, ktorá je správcom sociálnej siete Facebook, zaslala na viaceré štátne inštitúcie informáciu, že to boli oni, kto vymazal konto Juraja C. Podľa Gašpara však vymazanie konta a zásah do neho sú rôzne veci.

„Vymazanie účtu spoločnosťou Meta nemá žiadny súvis so zásahom do konta tohto páchateľa,“ zdôraznil Gašpar.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zasahovanie do páchateľovho profilu

Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) štátne orgány riešia zasahovanie do profilu Juraja C. ešte pred zásahom spoločnosti Meta. Informácií, že páchateľ nekonal sám, je pritom podľa neho viac.

„Všetky sú súčasťou vyšetrovania,“ dodal Kaliňák.