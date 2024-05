Ako ovplyvnil atentát na Fica preferencie politických strán? Smer si u Slovákov polepšil

Nebezpečnej politickej radikalizácie a ďalšej polarizácie spoločnosti sa po atentáte na premiéra Roberta Fica obáva až 44,9 percenta obyvateľov Slovenska. Smer-SD naďalej zostáva najpopulárnejšou stranou.

Zhoršenie postavenia médií

Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý robila 17. – 20. mája na vzorke tisíc respondentov. Len 22,6 percenta oslovených verí, že dôjde k zmierneniu polarizácie a radikalizácie, takmer tretina (32,5 percenta) predpokladá, že sa nič nezmení a 44,9 percenta respondentov očakáva ďalšiu radikalizáciu a polarizáciu.

„Negatívne vnímanie budúcnosti oslovenými, obzvlášť sympatizantmi súčasných opozičných strán, ešte viac podčiarkuje ich očakávanie zhoršenia postavenia médií. V ich prípade až 46,6 percenta predpokladá, že sa oproti súčasnému stavu ich postavenie zhorší,“ uviedol hlavný analytik SCIO Martin Klus.

Pre porovnanie, zhoršenie postavenia koaličných strán očakáva len 23,3 percenta opýtaných, podľa 46,5 percenta zostane rovnaké a 30,2 percenta respondentov očakáva zlepšenie.

SNS mimo parlamentu

Súčasťou prieskumu bolo aj prvé meranie preferencií politických strán v prípade volieb do Národnej rady SR po atentáte na premiéra. Najviac opýtaných by volilo Smer-SD (24,1 percenta), nasleduje Progresívne Slovensko (20,6 percenta) a Hlas-SD (13,4 percenta).

Hnutie Republika, ktoré sa v posledných parlamentných voľbách nedostalo do parlamentu, by podľa prieskumu volilo 8,1 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa ešte dostali hnutie Slovensko (6,4 percenta), SaS (6,1 percenta) a KDH s rovnými šiestimi percentami. Slovenská národná strana by zostala pred bránami parlamentu (3,9 percenta).

„Dá sa predpokladať, že výsledky volieb do Európskeho parlamentu nebudú kopírovať tento prieskum, keďže na týchto voľbách doposiaľ vždy participoval iný typ voliča a zároveň sa už štyrikrát po sebe potvrdila aj podstatne nižšia účasť, ako vo voľbách do Národnej rady SR,“ podotkol Klus.